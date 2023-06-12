「海峽組合」法網女雙奪冠 中體育總局賀電籲心懷祖國

「海峽組合」台灣37歲女網名將謝淑薇（右）與中國21歲好手王欣瑜，11日捧起法網女雙金盃。這是謝淑薇相隔九年再度於法網女雙封后，也是個人第五座大滿貫女雙冠軍。（美聯社）

37歲女網名將謝淑薇搭檔21歲的中國年輕好手王欣瑜，於11日逆轉勝，奪得本屆法網 女雙冠軍。對於「海峽組合」斬獲佳績，中國國家體育總局也發出賀電。賀電稱，「希望長期在國外訓練比賽的網球運動員 們始終心懷祖國，不斷取得進步，在新時代新征程為體育強國建設作出更大貢獻、為祖國和人民贏得更大榮譽！」

據中國國家體育總局網站消息，賀電最後署名國家體育總局、中華全國體育總會，發布時間為2023年6月11日，開頭標明的致賀電對象為「中國網球協會」。

內容稱，在剛剛結束的2023年法國網球公開賽女子雙打決賽中，運動員王欣瑜與謝淑薇組成的「海峽組合」 配合默契、頑強拼搏，以 2:1 逆轉取勝，勇奪冠軍。

賀電表示，這是時隔九年，「海峽組合」 再度贏得法網女雙冠軍。賀電稱，近年來，一批年輕的「中國網球運動員」馳騁國際賽場，不斷取得佳績，為網球運動普及推廣作出了積極貢獻。希望你協會（指中國網球協會）再接再厲，奮發有為，積極做好服務保障，努力探索「中國網球運動」職業化發展新路徑，推動網球運動實現更快更好發展。

賀電最後說，「希望長期在國外訓練比賽的網球運動員們始終心懷祖國，不斷取得進步，在新時代新征程為體育強國建設作出更大貢獻、為祖國和人民贏得更大榮譽！」