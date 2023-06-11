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法網／約克維奇奪男單冠軍 23座大滿貫獨居史上第一

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

法網／約克維奇幽默致詞：祝魯德未來奪冠 但對手別是我

記者曾思儒／即時報導
約克維奇(左)與魯德領取獎盃並合影。(Getty Images)
約克維奇(左)與魯德領取獎盃並合影。(Getty Images)

法網壓軸登場的男單決賽，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）對決連兩年打進最終戰的挪威對手魯德（Casper Ruud），小約歷經90分鐘「搶7」大戰先下一城後再連搶2盤，以7：6（7：1）、6：3、7：5登頂，仰躺在紅土地上迎接生涯第23座大滿貫，締造史無前例男網紀錄。

小約今年澳網已經締造歷史，他打下破紀錄的第10冠後，生涯大滿貫數累積到第22座，和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）並列男網第一；今年納達爾因傷勢未癒放棄連霸，約克維奇又一路闖關到最終戰，今天再奪下生涯第3座法網金盃，大滿貫數累積到23冠，獨居男網第一。

賽後直接穿上繡著「23」數字的外套，小約致詞時先恭喜魯德，除是巡迴賽最和善的選手之一，家人、團隊都非常良善，且近年成績穩定、打進3場大滿貫決賽，他笑說：「相信你未來可以拿下很多冠軍，但對手別是我。」

魯德除去年和今年法網，去年美網也打進決賽，但離金盃都差最後一勝。

2016年和2021年也打下法網金盃的小約也成為男網史上唯一4大滿貫至少都打下3冠的選手，在此之前也只有澳洲雙雄拉沃（Rod Laver）和愛默生（Roy Emerson）完成過生涯兩度「全滿貫」，納達爾和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）都僅一次。

小約在兒女見證下也提到，自己7歲時就夢想拿下溫布頓冠軍、成為世界第一，如今兒時夢想都成真，「我想和年輕人傳遞訊息，只要相信自己、全力以赴，夢想都有機會成真。」

法網 納達爾 約克維奇

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