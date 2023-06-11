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謝淑薇傷後回歸 僅花2分鐘和王欣瑜談妥打法網

中央社台北11日電
王欣瑜(左)與謝淑薇捧起法網女子雙打冠軍獎盃。(新華社)
王欣瑜(左)與謝淑薇捧起法網女子雙打冠軍獎盃。(新華社)

因傷休息18個月的謝淑薇，復出後首場大滿貫聯手王欣瑜在今天拿下法網女雙冠軍。37歲的謝淑薇不但延續自己的大賽成就，法網官網更透露，她們2人的合作，僅花2分鐘就決定。

根據世界女子職業網球協會（WTA）官網數據，謝淑薇在受傷前的最後1場比賽，是2021年11月的年終總決賽，隨後她就因受傷休息18個月，直到今年4月底的馬德里女網賽雙打賽事才復出。

謝淑薇復出後的前2場女雙賽事，都還是找老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），直到5月底的史特拉斯堡女網賽，謝淑薇才找上中國21歲的新秀王欣瑜，等於這場法國網球公開賽，才是這對「姊妹配」的第2場比賽。

法網官網報導，謝淑薇和王欣瑜5月初在羅馬巧遇，謝淑薇剛好路過體育館，看到王欣瑜正在練球。當時謝淑薇還不確定自己要不要前往巴黎參賽，但她卻對王欣瑜說：「我的排名是保護前5名，如果妳要報名應該要想到我才對。」當下王欣瑜就問了她的教練，於是雙方不到2分鐘就決定合作參加法網。

謝淑薇、王欣瑜這對相差16歲的「姊妹配」，就從史特拉斯堡開始合作，儘管8強不敵「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴落敗，但卻逐漸磨合出好默契。

謝淑薇不疾不徐、以柔克剛的特有打球模式，一路帶著身高182公分、底線抽球相當有力的王欣瑜打進法國決賽並拿下冠軍。在今年法網之前，王欣瑜生涯在大滿貫雙打出賽2次，且都沒突破過第2輪。

在今天的比賽中，謝淑薇完全展現出老大姐的價值和身手，尤其出色的網前截擊手感、刻意改變擊球節奏，都讓對手湯生（Taylor Townsend）、費南德茲（Leylah Fernandez）完全無法應對。

就算王欣瑜發生失誤或者打不好時，謝淑薇也總是面帶笑容安慰，彷彿告訴王欣瑜，「安啦，都有我在扛」。

謝淑薇在接受法網專訪時搞笑說：「和年輕球員搭檔最大的好處，就是可以一直叫她跑。」但王欣瑜卻不這麼認為，反而帶著尊敬的口吻回說：「她在球場上幾乎做了一切，每當我跑到底線說『這球我來』時，她早就已經在那裡等著了。」

王欣瑜透露：「在球場上、在比賽時，她（謝淑薇）都會告訴我一些提示，關於我應該怎麼掩護，我應該站在哪裡，這些對我而言都是全新的經驗，過去從來沒有人會告訴我該怎麼做。」

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