法網／約克維奇奪男單冠軍 23座大滿貫 獨居史上第一

約克維奇奪下法網男單冠軍，創下空前紀錄。(路透)

法網 壓軸登場的男單決賽今日登場，塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）對決連兩年打進做終戰的挪威對手魯德（Casper Ruud），首盤就打得昏天暗地，小約歷經90分鐘「搶7」大戰先下一城後再連搶2盤，直接以7：6（7：1）、6：3、7：5登頂，仰躺在地迎接生涯第23座大滿貫，再度締造史無前例紀錄。

小約是第3種子，和第4種子的魯德決賽會師，還在尋求生涯第一座大滿貫的魯德，一開賽就率先破發，但局數3：0的領先沒能維持，小約第7局完成破發，接續雙方都互保發球局，戰局進入「搶7」，小約在破了魯德3個發球分下以7：1先下一城。

第二盤換小約率先破發成功，魯德雖偶有佳作，但失誤漸多，讓小約以6：3取得盤數「聽牌」優勢。

第三盤小約第11局完成關鍵破發，接續賽末發球局直接迎接勝利，以7：5結束比賽，直落3迎接金盃。

小約今年澳網已經締造歷史，他打下破紀錄的第10冠後，生涯大滿貫數累積到第22座，和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）並列男網第一；今年納達爾因傷勢未癒放棄連霸，約克維奇又一路闖關到最終戰，今天再奪下生涯第3座法網金盃，大滿貫數累積到23冠，獨居男網第一。

2016年和2021年也打下法網金盃的小約也成為男網史上唯一4大滿貫至少都打下3冠的選手，在此之前也只有澳洲雙雄拉沃（Rod Laver）和愛默生（Roy Emerson）完成過生涯兩度「全滿貫」，納達爾和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）都僅一次。