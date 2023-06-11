法網／挑戰生涯第3度全滿貫 約克維奇今拚締造歷史

約克維奇在法網男單決賽對多項紀錄挑戰。(歐新社)

法網 壓軸登場的男單決賽於美東時間今天上午8時30分登場，塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）有機會一次締造兩項史無前例紀錄，將第23座大滿貫和生涯第3度的「全滿貫」一次入袋，就看連兩年打進決賽的挪威對手魯德（Casper Ruud）是否同意。

約克維奇今年澳網已經締造歷史，他打下破紀錄的第10冠後，生涯大滿貫數累積到第22座，和「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）並列男網第一；今年納達爾因傷勢未癒放棄連霸，約克維奇又一路闖關到最終戰，有機會「超車」納達爾，以23冠獨享男網第一。

2016年和2021年打下法網金盃的約克維奇，今天若再捧冠，也會成為男網史上唯一4大滿貫至少都打下3冠的選手，在此之前也只有澳洲雙雄拉沃（Rod Laver）和愛默生（Roy Emerson）完成過生涯兩度「全滿貫」，納達爾和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）都僅一次。

有機會締造網壇新頁，約克維奇強調，現階段最重要就是專注在最後一戰，儘管自己的確也會想到這些紀錄，「我非常開心有機會在這項運動寫下歷史，但我現在只想要贏下下一戰。」

魯德去年決賽敗在納達爾拍下，今年挑戰另位「3巨頭」成員，24歲的他說，早已有苦戰準備，「他要尋求第23座大滿貫，我才要挑戰第一座，所以我會試著拋開壓力去享受這些時刻。」他也提到，去年決賽心態不夠成熟，希望今年能汲取去年經驗，得到不同結果。