斯威雅蒂法網封后 個人第4座大滿貫金盃到手

波蘭籍世界球后斯威雅蒂今天在法國網球公開賽決賽擊退非種子穆霍娃，摘下個人生涯第4座大滿貫金盃。美聯社

波蘭籍世界球后斯威雅蒂今天在法國網球公開賽決賽擊退非種子穆霍娃，除了4年內3度法網 封后，也摘下個人生涯第4座大滿貫金盃。

今年5月31日才滿22歲的斯威雅蒂（Iga Swiatek），除了2020、2022、2023年3度奪下法網冠軍，也在2022年美國網球公開賽掄元，生涯迄今累積4座大滿貫冠軍。

斯威雅蒂今天決賽首盤前3局輕鬆寫意，只花9分鐘就輕騎過關；隨後穆霍娃（Karolina Muchova）略有回神，扳回2局，但球后穩住局面，在兩度破發優勢下以6比2率先贏得一盤。

過去21年法網女單決賽，有19人在摘下首盤後獲得最後勝利，因此也預告了斯威雅蒂奪冠在望。

第2盤斯威雅蒂同樣先贏3局，但穆霍娃不甘示弱也連續搶回3局，並後來居上反以6比5領先；最後在斯威雅蒂擊球出界後，以7比5扳回一城。

斯威雅蒂第3盤開局就以一次雙發失誤拱手讓出，接著又輸1局，局勢看似倒向賽前極為不被看好的穆霍娃；此時球后奮起振作，連趕3局取回領先優勢，雖然第7局發球局不保，但她展現球后氣質，再度連贏3局，大戰2小時6分鐘後驚險登上后座。

斯威雅蒂登上世界第1寶座已超過一年的時間，下周公布的世界排名將更鞏固她的球后地位。

今天之前，雙方曾於2019年交手過一次，當時是穆霍娃獲勝。

26歲的捷克籍非種子穆霍娃這次是生涯首度闖進大滿貫決賽。世界排名第43的她，是闖進法網女單決賽排名第4低的選手。過去幾年，傷勢阻礙她的成績，去年還因此曾被告知生涯恐將落幕。不過，之前她對戰世界排名前3高手，締造5連勝佳績，可惜今天過不了斯威雅蒂這一關，無緣奪得生涯第一座大滿貫金盃。