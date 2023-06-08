我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫後首現身會議 查克柏格：AI領域有大突破

升息暫停？史指創今年新高

法網／非種子穆霍娃晉女單決賽 將對決球后斯威雅蒂

中央社／巴黎8日電
捷克籍選手穆霍娃。（美聯社）
捷克籍選手穆霍娃。（美聯社）

捷克籍非種子選手穆霍娃今天在法國網球公開賽女單4強賽，力克世界排名第2的白俄羅斯好手莎芭蓮卡，成功闖進決賽，準備迎戰鎖定4年內第3座法網冠軍的波蘭籍球后斯威雅蒂。

法新社報導，世界排名第43的穆霍娃（Karolina Muchova）今天以7比6（7/5）、6比7（5/7）、7比5，擊敗澳網冠軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），生涯首度闖進大滿貫決賽。

穆霍娃賽後表示：「我不太知道發生了什麼事，好不可思議，我試著一直奮戰，結果成功了。我好開心。」

過去闖進法網決賽的女單選手中，只有3人的排名低於穆霍娃，包括2020年拿下首座大滿貫金盃的斯威雅蒂（Iga Swiatek）。當時斯威雅蒂世界排名第54。

現年22歲的斯威雅蒂在今天的4強賽對上第14種子巴西女將哈達德梅雅（Beatriz Haddad Maia），最終以6比2、7比6（9/7）勝出，繼續力拚成為自比利時名將艾寧（Justine Henin）2007年之後，在法網女單衛冕成功的第一人。

斯威雅蒂說：「每年我在這裡都有好結果，我對10日（的決賽）感到很興奮。」

法網 白俄羅斯 澳網

上一則

中東及印度將有職業棒球 前大聯盟球星當總教練

延伸閱讀

法網／對決小蠻牛 約克維奇：讓我想起納達爾

法網／對決小蠻牛 約克維奇：讓我想起納達爾
法網／去年韌帶撕裂休7個月 澤瑞夫重返4強寫勵志故事

法網／去年韌帶撕裂休7個月 澤瑞夫重返4強寫勵志故事
法網／約克維奇大滿貫19連勝 4強戰小蠻牛

法網／約克維奇大滿貫19連勝 4強戰小蠻牛
法網／約克維奇晉4強 大滿貫19連勝 下戰對決「小蠻牛」

法網／約克維奇晉4強 大滿貫19連勝 下戰對決「小蠻牛」

熱門新聞

莫蘭特已爆出多起場外風波。（路透）

NBA／憂莫蘭特墜入深淵 名嘴：街頭球員怕他活不過5年

2023-06-04 01:59
約柯奇（右）超級大三元寫總決賽新紀錄。（美聯社）

NBA總冠軍／約柯奇超級大三元寫紀錄 金塊G3滅火要回領先

2023-06-07 23:28
勒夫已多場未出賽。(Getty Images)

NBA／總冠軍賽慘遭冷凍 勒夫不在意：會盡力幫助隊友

2023-06-04 08:47
足球巨星梅西親口證實將與邁阿密國際隊簽約。(路透)

足球／「我決定去邁阿密」 梅西證實轉戰美國

2023-06-07 16:06
熱火111：108拿下金塊。（Getty Images）

NBA總冠軍賽G2／羅賓森末節砍分助熱火強勢逆轉 金塊主場吞敗

2023-06-04 22:41
在約柯奇帶領下，金塊首戰展現堅強戰力。(路透)

NBA／約柯奇大三元總冠軍G1輕取熱火 金塊主場豪取9連勝

2023-06-01 23:14

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
加州14歲神童大學畢業創172年來紀錄 成SpaceX最年輕工程師

加州14歲神童大學畢業創172年來紀錄 成SpaceX最年輕工程師
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光