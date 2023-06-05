我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指觸9月新高 道指跌200點

Risu短網址遭濫用分享私密片 業者進行大範圍審查

沙國接洽梅西與本澤馬 傳魔笛及法國隊長也成目標

中央社利雅德5日綜合外電報導
烏地阿拉伯當局正與包括梅西(圖)在內的10多名球星接洽，希望網羅他們下季加入沙烏地職業足球聯賽。(路透)
烏地阿拉伯當局正與包括梅西(圖)在內的10多名球星接洽，希望網羅他們下季加入沙烏地職業足球聯賽。(路透)

一名知悉洽談情況的消息人士告訴法新社，沙烏地阿拉伯當局正與10多名球星接洽，希望網羅他們下季加入沙烏地職業足球聯賽，其中多人曾贏得世界盃或歐冠盃。

法新社引述這名消息人士的話說，網羅對象以阿根廷足壇巨星梅西（Lionel Messi）及法國名將本澤馬（Karim Benzema）為首，克羅埃西亞國家隊老將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）及曾任法國隊隊長兼門將的洛里斯（Hugo Lloris）也在名單上。

拉莫斯（Sergio Ramos）、艾爾巴（Jordi Alba）、布斯克斯（Sergio Busquets）、坎特（N'Golo Kante）、迪馬利亞（Angel Di Maria）及費爾米諾（Roberto Firmino）也是沙烏地職業聯賽希望網羅的球星。

這份名單中的球員經驗豐富，其中多人曾贏過世界盃（World Cup）或是歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League，歐冠盃）。

西甲皇家馬德里隊表示，金球獎得主本澤馬在經歷14個充滿獎盃的賽季後，將在這個賽季結束後以自由球員身分離開皇馬。本澤馬將以兩年合約轉戰沙烏地伊蒂哈德隊（Al Ittihad）。

多次在法甲奪冠的巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG）在社群媒體上宣布，梅西3日在該隊本季最後一場比賽後將會離隊。媒體昨天報導，預料梅西將轉戰沙烏地。

梅西 世界盃 社群媒體

上一則

NBA／羅賓森扮奇兵「點火」逆轉 阿德巴約：一切都從他開始

下一則

短跑傳奇海恩茲逝世享壽76歲 百米10秒內第一人

延伸閱讀

足球／沙國高薪挖角 本澤馬分手效力14年皇馬

足球／沙國高薪挖角 本澤馬分手效力14年皇馬
足球／本澤馬離開效力14年皇馬 轉戰沙國伊蒂哈德隊

足球／本澤馬離開效力14年皇馬 轉戰沙國伊蒂哈德隊
足球／大巴黎宣布梅西離隊 下季可能落腳沙烏地踢球

足球／大巴黎宣布梅西離隊 下季可能落腳沙烏地踢球
梅西赴中友誼賽票價最高4800元 網嗆：搶劫

梅西赴中友誼賽票價最高4800元 網嗆：搶劫

熱門新聞

熱火103：84東區封王。（Getty Images）

NBA／阻止綠衫軍創歷史 熱火東區封王 將與金塊爭總冠軍

2023-05-29 22:48
熱火闖進總冠軍賽，巴特勒獲選東區冠軍賽MVP。（Getty Images）

NBA／巴特勒獲MVP 熱火成史上第2支闖冠軍賽老八

2023-05-29 23:37
杜蘭特。（美聯社）

NBA／感謝勇士總管 在歐洲的杜蘭特親自致電邁爾斯

2023-05-31 20:34
勒夫已多場未出賽。(Getty Images)

NBA／總冠軍賽慘遭冷凍 勒夫不在意：會盡力幫助隊友

2023-06-04 08:47
在約柯奇帶領下，金塊首戰展現堅強戰力。(路透)

NBA／約柯奇大三元總冠軍G1輕取熱火 金塊主場豪取9連勝

2023-06-01 23:14
熱火111：108拿下金塊。（Getty Images）

NBA總冠軍賽G2／羅賓森末節砍分助熱火強勢逆轉 金塊主場吞敗

2023-06-04 22:41

超人氣

更多 >
侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾
女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少

女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少
23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機
工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石

工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石