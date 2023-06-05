沙國接洽梅西與本澤馬 傳魔笛及法國隊長也成目標

烏地阿拉伯當局正與包括梅西(圖)在內的10多名球星接洽，希望網羅他們下季加入沙烏地職業足球聯賽。(路透)

一名知悉洽談情況的消息人士告訴法新社，沙烏地阿拉伯當局正與10多名球星接洽，希望網羅他們下季加入沙烏地職業足球聯賽，其中多人曾贏得世界盃 或歐冠盃。

法新社引述這名消息人士的話說，網羅對象以阿根廷足壇巨星梅西 （Lionel Messi）及法國名將本澤馬（Karim Benzema）為首，克羅埃西亞國家隊老將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）及曾任法國隊隊長兼門將的洛里斯（Hugo Lloris）也在名單上。

拉莫斯（Sergio Ramos）、艾爾巴（Jordi Alba）、布斯克斯（Sergio Busquets）、坎特（N'Golo Kante）、迪馬利亞（Angel Di Maria）及費爾米諾（Roberto Firmino）也是沙烏地職業聯賽希望網羅的球星。

這份名單中的球員經驗豐富，其中多人曾贏過世界盃（World Cup）或是歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League，歐冠盃）。

西甲皇家馬德里隊表示，金球獎得主本澤馬在經歷14個充滿獎盃的賽季後，將在這個賽季結束後以自由球員身分離開皇馬。本澤馬將以兩年合約轉戰沙烏地伊蒂哈德隊（Al Ittihad）。

多次在法甲奪冠的巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG）在社群媒體 上宣布，梅西3日在該隊本季最後一場比賽後將會離隊。媒體昨天報導，預料梅西將轉戰沙烏地。