約克維奇直落三晉法網8強 續拚大滿貫男單第23冠

世界排名第3的塞爾維亞網球名將約克維奇 今天在法國網球公開賽,以6比3、6比2、6比2擊退秘魯選手瓦里拉斯,成功闖進8強,繼續朝破紀錄的第23座男單大滿貫冠軍邁進。

路透報導,約克維奇(Novak Djokovic)目前與西班牙「蠻牛」納達爾 (Rafa Nadal)共同保持大滿貫賽22冠紀錄。今天約克維奇在中央球場(Philippe Chatrier Court)對上世界排名第94的瓦里拉斯(Juan Pablo Varillas)。

Novak Djokovic played some of his best tennis of the tournament against Peruvian Juan Pablo Varillas 💯



Watch the highlights 👇#RolandGarros pic.twitter.com/29iGQz9ayr