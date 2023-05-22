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NBA／一代球星落幕 「甜瓜」安東尼帶無冕遺憾宣布退休

聯合新聞網 / 即時報導
安東尼現身尼克主場接受球迷歡呼。(Getty Images)
安東尼現身尼克主場接受球迷歡呼。(Getty Images)

與詹姆斯(LeBron James)、韋德齊名的球星「甜瓜」安東尼，今日在個人IG上說出「Thank you」，意即他決定退休，結束他經歷過19年的NBA生涯，這位曾是NBA得分王，有過10次入選NBA榮耀的球星，最終帶著無冕遺憾離開NBA舞台。

安東尼在發布的影片上說，「現在是我說再見的時候了。」他並說，「為了我成名的球場，為了給我目標和自豪感的比賽。」

38歲的安東尼10次入選NBA全明星，三屆奧運會金牌得主，入選NBA75周年球星名單，他生涯攻下2萬8289分在NBA歷史得分榜上排名第九。

安東尼的最後一支球隊是上個賽季的洛杉磯湖人隊。在他的職業生涯中，安東尼代表丹佛金塊隊 (2003-11)、紐約尼克隊 (2011-17)、奧克拉荷馬城雷霆隊 (2017-18)、休斯頓火箭隊 (2018-19) 和波特蘭開拓者隊 (2019-21) ，但遺憾均未能贏得總冠軍。

本季安東尼仍將爭取加入NBA，但直到球季例行賽結束，均未能有落腳處，日前他現身在尼克隊季後賽主場，接受球迷歡呼，卻沒想到他今天決定退休。

安東尼從金塊隊展開NBA生涯。(美聯社)
安東尼從金塊隊展開NBA生涯。(美聯社)

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