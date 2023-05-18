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林書豪相約球迷假期後見 魔獸認台灣是第2個家

中央社台北18日電
本季到台灣職業籃球聯盟效力的霍華德似乎很滿意台灣的生活。(中央社)
本季到台灣職業籃球聯盟效力的霍華德似乎很滿意台灣的生活。(中央社)

效力於PLG高雄17直播鋼鐵人的當家球星林書豪，今早已經搭機離台去度假，不過他昨晚在個人社群平台Instagram也發出影片，向球迷強調自己的腦震盪無礙，並預約「假期後再見」。

林書豪在影片中提到：「我沒事，2到4週可以回到球場，謝謝大家的關注。今天去看醫生回診，傷勢沒有長期影響。」安慰球迷不用再為了他的腦震盪傷勢擔心。

P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人14日例行賽最終戰對上福爾摩沙台新夢想家，鋼鐵人當家球星林書豪在第2節被夢想家洋將麥卡洛（Chris McCullough）手肘打到臉部，後來後腦杓撞到地板且流鼻血，隨即前往醫院檢查，並確認為腦震盪。

儘管當時後續比賽林書豪無法再上場，但他還是從醫院趕回球場，在場邊和隊友們一起結束這個賽季。

林書豪表示：「這賽季我們看到耶穌的愛怎麼改變一個球隊和1個城市，鋼鐵人，我真的愛你們，太感動這3個月了，在高雄鋼鐵人打球的這段期間，是生涯前3美好的經驗，接下來這段期間我要去度假，假期後再見。」

另外，本季效力於T1職業籃球聯盟桃園雲豹的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），日前也發出感謝文：「已經過7個月！我錯過假期、生日還有家庭時光，但我從未感覺離家很遠，因為在台灣所有人都以很多的愛歡迎我。很快我就能回到家，和可愛的孩子、家人、狗狗及蛇團聚，我非常想念他們，當我回去時，我會想念第2個家。」

根據雲豹球團發出的聲明表示，球隊和霍華德的合約到今年5月31日為止，原本預計今天離台，但似乎另有行程而改變。

林書豪 社群

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