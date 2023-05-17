魔獸頻招募NBA球員來台 美媒惡搞組超級天團

Basketball Forever發布的NBA全明星惡搞圖。(取材自臉書)

本季赴台效力T1聯盟的「魔獸」霍華德不時在社群媒體 招募NBA 好手來台打球，美媒惡搞出一套超級「天團」，球迷看到陣容也留言：「不吹牛，這套陣容每年都會贏得NBA總冠軍。」

本季加盟台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），來台後似乎深深愛上這片土地，時不時就在社群媒體上點名NBA球星，號召大家一起到台灣打球，日前也曾和副總統賴清德 「雙德合體」，協助拍攝宣傳「來去總統府住一晚」文化體驗活動。

被霍華德點名的球星，多數都是經歷了失意的球季，或是因為場內場外事件遭受批評。籃球網站Basketball Forever今天在臉書專頁發布一張惡搞照，讓這些球員「齊聚一堂」，照片中除霍華德外，另外還有鳳凰城太陽主控保羅（Chris Paul）、杜蘭特（Kevin Durant），以及費城76人的哈登（James Harden）等一票頂級球星，他們都穿上了雲豹球衣，留言則寫到：「霍華德在台灣的超級天團。」

這張惡搞照吸引不少球迷注意，短短3個小時就吸引超過5萬個讚，還有不少球迷提出點子，指出總教練可選今天才被76人開除、剛面臨失業的瑞佛斯（Doc Rivers），也有網友反問，這個超級天團怎麼怎麼不見近來又因「亮槍事件」遭砲轟的曼斐斯灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant），很快就有其他球迷給出答案：「因為他進監獄了。」

事實上這套豪華天團，就算台灣職業籃球聯盟的球團老闆再有錢也無法實現，因為無論是T1聯盟還是P. LEAGUE+聯盟，都有洋將登錄限制，其中T1聯盟每隊雖可註冊4名外籍球員，但每場比賽最多僅能登錄3人出賽。