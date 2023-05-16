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NBA／季初衝突讓勇士有裂縫 柯爾：沒格林就非爭冠球隊

聯合新聞網／ 即時報導
柯爾認為，沒有格林，勇士就喪失了奪冠機會。(Getty Images)
柯爾認為，沒有格林，勇士就喪失了奪冠機會。(Getty Images)

勇士隊本季提前出局有多項原因，其中，格林（Draymond Green）與波爾（Jordan Poole）季前的揮拳衝突影響甚鉅，柯爾在球季結束的記者會就坦言這事件讓全隊失去團結，不過仍強調勇士若失去格林，「就不會是爭冠球隊」。

在八年四冠的王朝中，「團結」一直在勇士隊內扮演重要角色，但這點在格林對年輕新星波爾出拳後便出現裂痕。對此，總教練柯爾（Steve Kerr）在受訪也承認：「信任消失後，過程會變更艱難，這件事發生在我們身上。我們必須找回過往讓我們成功的要素，一個充滿信任、讓彼此更好的環境。」

儘管格林按捺不住的情緒，正是整起事件，甚至勇士無法衛冕的導火線，柯爾仍認為應該留下可能投身自由市場的他，「如果格林沒有回歸，勇士就不是冠軍競爭者。我們知道這點，他對於勝利就是那麼重要，我絕對希望他能回來。」

然而，柯爾也指出，格林需要重新證明自己，「他知道必須對十月發生的事低頭，所以下季歸隊時，必須重拾過往累積而來的信任以及尊重。」

除了格林與球隊的化學效應，勇士還得面臨包括總管邁爾斯（Bob Myers）去留在內的多項難題，柯爾也對此也給了最佳註解：「我希望他們都能回來，但誰知道會發生什麼呢？」

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