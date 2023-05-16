林書豪腦震盪 父母不捨問：可不可以退休

季中加盟高雄鋼鐵人的林書豪帶隊打出佳績。（中央社）

台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人球星林書豪 在例行賽最終戰傷退，經診斷有腦震盪情況，他今天透露，到場觀戰的父母很擔心，賽後問他可不可以退休 。

高雄17直播鋼鐵人14日例行賽最終戰不敵福爾摩沙台新夢想家，錯失晉級季後賽 機會，而陣中球星林書豪次節因被夢想家洋將麥卡洛（Chris McCullough）手肘打到臉部，後來後腦杓撞到地板且流鼻血，隨即前往醫院檢查，並確認為腦震盪。

林書豪休息1天後，今天出席服飾聯名活動，吸引上百名球迷到場，他也向在場球迷報平安，他表示，前兩天還會覺得不舒服，「可是現在都好了，預計1、2週後就能回到正常狀態訓練、打球」。

林書豪父母14日比賽當天都有到場觀戰，目擊林書豪受傷，令兩人相當不捨。林書豪透露，父母當天賽後和隔天都有詢問他，可不可以退休。

對於麥卡洛事後遭到球迷攻擊，林書豪也為麥卡洛緩頰，他表示，過去曾與麥卡洛同隊（美國職籃NBA布魯克林籃網），麥卡洛事後有傳訊息道歉，表達並非故意。

林書豪強調，籃球圈就像一個大家庭，希望他的到來能傳遞愛和正能量，呼籲球迷不要攻擊對方。

不過，因傷未能打完全場比賽，林書豪表示，真的很難過，付出這麼多努力，卻無法和隊友打到最後，這種心情很難用中文表達。

對於下一季動向，林書豪在14日記者會曾說，必須一年一年來決定，而他目前想法依舊未變，他表示，8月即將滿35歲，「想回去沉澱一下，因為我付出的努力，真的是很多，治療、看影片、飲食、睡眠，我只是想回去想一想」。

面對媒體關切，林書豪後來鬆口，他表示，「如果你現在問我，我應該會繼續打，可是不是百分百確定，要去哪個聯盟、加入哪支球隊，我還沒開始想。」

林書豪預計明天回醫院檢查後，18日離台，他透露，想要先去度假、放鬆一下，自去年加盟中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅，到今年加入鋼鐵人，「一直打到現在，有點加班的感覺，身體累、心很累」。