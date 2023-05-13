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NBA／勇士淘汰無緣衛冕 教頭暗示3巨頭不解體

中央社洛杉磯12日綜合外電報導
勇士隊教練柯爾(左起)、球員柯瑞與湯普森在板凳區。(美聯社)
勇士隊教練柯爾(左起)、球員柯瑞與湯普森在板凳區。(美聯社)

NBA季後賽西區第2輪，金州勇士昨晚遭洛杉磯湖人淘汰無緣衛冕。勇士教頭柯爾坦承本季跌跌撞撞根本不像支冠軍隊伍，但柯瑞、K湯、葛林實力仍足以扮演球隊核心。

法新社報導，這是柯爾（Steve Kerr）2014年掌勇士兵符以來首度於西區季後賽系列失利，儘管他不認為近年建立起的所謂「勇士王朝」將告終，但至少他承認這回是對手湖人打得較好。

柯爾說：「我為球隊、選手感到難過，但當下是表現較佳的隊伍勝出，這很現實。我們沒遺憾，但被淘汰真是糟透了。」

湖人昨晚在兩軍第6戰於主場122比101告捷，7戰4勝制系列賽以4比2勝出晉級西區決賽。柯爾賽後不久受訪時堅稱，勇士三巨頭－柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、葛林（Draymond Green）並沒「玩完」。

被問及過去8季拿下4次總冠軍、6次打進總冠軍戰的勇士有無可能進入重建，柯爾說：「我覺得目前要我想這個問題還太早。若一定要我講，我會說葛林、K湯、柯瑞這三員球隊核心還有頗多能耐，仍很能打。」

柯爾說：「我覺得他們都經歷了一個很好的賽季，遺憾沒能以巔峰做收，但三人依然是聯盟實力一流的選手，我仍覺得球隊有奪冠潛力。」

「我們今年沒能達標，但這並非路的盡頭，（我們）仍有可為。」

勇士 柯瑞 湖人

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