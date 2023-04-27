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MLB／西岸紅利消失…天使想留大谷翔平 麥登：不太妙

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

天使隊二刀流球星大谷翔平今年球季後將取得自由球員資格，前教頭麥登（Joe Maddon）以他過往相處經驗來看，對天使續留大谷的機會直言「不太妙」，關鍵就是「西岸紅利」已經消失。

名教頭麥登曾在2020年起執教天使，直到2022年6月因吞下12連敗而遭到開除，這段期間都與大谷翔平共識，對大谷有一定了解，他在接受Podcast節目「Starkville」訪問時，對大谷翔平未來動向做出評論。

當初大谷翔平選擇加入美國球隊時，曾明顯偏好西岸球隊，原因是來到陌生國家，希望待在相對容易適應的環境，而麥登直言，大谷已經適應美國，西岸球隊優勢不再，「這傢伙現在已經『美國化』，他幾乎贏得所有球迷的喜愛，想要去哪裡都沒問題，都可以適應，任何地方都可以，包括加拿大。」

至於天使留人的機率，麥登坦言並不太高，其中一項原因就是今年的世界棒球經典賽，看到大谷與楚奧特（Mike Trout）對決時展現的激情，麥登說：「我看過很多場他的比賽、聊過很多次，但從未看過他這樣的反應。」

麥登認為，大谷對於贏球的渴望，可能成為離開天使的關鍵，「我覺得他會想去有機會贏球、可以奪冠的地方，這對他來說很重要。」而天使唯一留人的機會就是今年打進季後賽，如果季中就失去競爭力，恐怕要考慮交易大谷。

天使 大谷翔平 季後賽

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