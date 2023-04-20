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MLB／洛時狠批薛則「又來了」 前年季後賽已經欺騙道奇

記者藍宗標／即時報導

大都會隊3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer），19日對道奇隊之戰只投3局，被查到手上有外部物質、遭驅逐出場，洛杉磯時報狠批：「薛則2021年欺騙道奇，又來了。」

薛則先發3局無失分被迫退場，大都會投手車輪戰奏效，仍以5：3保住勝利，3連戰帶著2勝1敗離開道奇球場，儘管他喊冤沒有作弊，還是可能面臨禁賽命運。

洛杉磯時報專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）指出，薛則前年效力道奇，國聯冠軍賽前5戰2勝3敗，第6戰非常需要這位老將挺身而出，但他聲稱手臂很累；今天是薛則欺騙道奇以來，首次對決前東家，因為作弊被趕出場。

道奇前年從國民隊換進薛則，力拚世界大賽2連霸，他在國聯冠軍賽第2戰先發4.1局，失兩分無關勝敗，道奇終場4：5落敗；第6戰開打前，薛則一度表示「手臂已經投到沒知覺」，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）推出布勒（Walker Buehler）先發，也是12天內第3次登板，結果投4局失4分，最後2：4輸球遭淘汰。

普拉施克毫不留情批評薛則，認為他在19日比賽公開出糗，就像他曾經讓道奇難堪一樣，「可憐的薛則， 從一個棘手情況變成另一個棘手情況。」

道奇 大都會 洛杉磯

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