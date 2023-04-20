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李多慧搶成員鋒頭？啦啦隊友曝她私下行徑

記者葉君遠／即時報導
樂天桃猿隊啦啦隊「樂天女孩」韓籍新隊員李多慧首度現身球場。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊啦啦隊「樂天女孩」韓籍新隊員李多慧首度現身球場。記者季相儒／攝影

最近台灣職棒啦啦隊當紅，韓國來的李多慧掀起旋風，同隊的籃籃和巫苡萱受訪時，也被問到李多慧是否會造成威脅？籃籃說，「還好，我們有去探班，大家有因為她的關係，舞蹈力道提升，我認為是是良性競爭，團隊有一起在變好，真的很棒。」

巫苡萱說，有了李多慧其實滿好，很多她的粉絲，發現她加入樂天，也都到球場捧場，「記得她來那天是平日，周五，現場竟有7000多人，算是很好的成績，大家看了李多慧，也注意到台灣棒球，是很良性的為這行提昇。」

籃籃說，「我看到原本不是棒球粉絲，而是韓團粉，拿著應援版，現場喊口號，吸引平時不看棒球的粉絲進來，這真的很棒，我們沒有像這種會喊口號的粉絲。」

影片來源：YouTube Rakuten Girls

至於另一個啦啦隊成員林襄，最近負面新聞多，籃籃說，「她心裡現在很強大，不太被酸民影響，目己調適很好，面對各種狀況已應對得心應手，現在也持續工作，我們都樂見到時她跟李多慧同台演出。」

巫苡萱補充，「李多慧很可愛，我們3天都碰到她，她在休息室裡會買鯛魚燒給大家吃，我們也會教她中文，彼此有互動，她非常親切，見面打招呼時還會鞠躬，笑得很開，個性可愛，雖然語言不通，但比手畫腳知道她講什麼，相信她已感受到台灣熱情。」

她說，「那天她出場，真的超級大場面，我從沒看到大家圍著應援團把走道塞滿，我雖然跟她反邊，但粉絲叫我回頭看，哇賽人山人海，我嚇到了，還以為是蔡依林這種大角色來了，前所未見，應該是啦啦隊最顛峰。」

籃籃(左)和巫苡萱為華視體育轉播站台。圖／華視提供
籃籃(左)和巫苡萱為華視體育轉播站台。圖／華視提供
啦啦隊當紅，籃籃(左)和巫苡萱躬逢其盛。圖／華視提供
啦啦隊當紅，籃籃(左)和巫苡萱躬逢其盛。圖／華視提供

蔡依林

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