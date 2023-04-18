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NBA／X光檢查呈現陰性 沙波尼斯談抓腿是為保護自己

記者劉肇育／即時報導
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

國王明星長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）昨天在季後賽首輪第二戰遭到勇士格林（Draymond Green）重踩在地，一度痛苦倒地不起，所幸賽後沙波尼斯經X光片檢查傷勢呈現陰性，他也強調格林就是一位如此好勝的球員，至於聯盟是否該對格林進行懲處，沙波尼斯則認為將交給聯盟決定。

國王與勇士系列賽第二戰今天兩隊依舊打得拉鋸且肢體對抗不斷，不過在第四節時卻發生了沙波尼斯倒地時手抱住格林的腳，而格林更是一腳踩上沙波尼斯胸口的狀況，事後格林的危險舉動受到了外界的譴責，但也有部分人認為沙波尼斯的抱腿動作導致格林重心不穩，才間接發生踩踏意外。

➤➤➤NBA／踩人肚子遭驅逐 格林喊冤：我不是靈活的人

所幸沙波尼斯賽後X光片檢查為陰性，但是否會影響到下場比賽出賽，則將等待檢查結果出爐才能確定，談到格林的舉動時，沙波尼斯則說：「他是一名很棒的球員且相當好勝，而勇士更是衛冕軍，我們都知道他們肯定會打得很兇。」

沙波尼斯受傷，還好檢查傷勢呈陰性。(Getty Images)
沙波尼斯受傷，還好檢查傷勢呈陰性。(Getty Images)

對於事後不少人都在討論聯盟是否應該對於格林做出重懲，沙波尼斯則表示，「我接受了檢查，目前看起來是沒事，但明天還必須進一步檢查，至於懲處不是我該考慮的事情，如果聯盟覺得這樣做正確，他們就會這樣去做。」

而談到有人質疑他的抱腿動作時，沙波尼斯則回應，「當時我被推了一下，導致我躺在地上，我只是想要做保護我自己的動作，我感覺在季後賽會發生很多這樣的事情。」

影片來源：YouTube ESPN

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