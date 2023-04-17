MLB／大雨不斷 大谷2局無失分 天使勝紅襪免遭橫掃

大谷翔平因雨只投了兩局。（路透）

大谷翔平 （Shohei Ohtani）17日幫助天使 隊中止連敗，但他無法阻止暴雨 造成的延誤，只主投兩局就退下投手丘。無關勝負，自責分率再降至僅有0.86。

這是投手大谷本賽季第四次先發，在兩局中投出3次三振，未被擊出安打，但失去1分。較有戲劇性的對決是以98.4英里的快速球三振他的世界棒球經典賽隊友吉田正尚。

打者翔平則是在5個打席中擊出2支安打。瑞佛洛（Hunter Renfroe）的三分全壘打、15日才升上大聯盟的內托（Zach Neto）打出生涯第一支安打，加上左投戴維森（Tucker Davidson）的3 1/3局強力救援，讓天使隊以5-4驚險勝出，在本系列賽免遭紅襪隊橫掃。

紅襪隊台灣選手張育成未出賽，與大谷的對決還要再等待時機。

天使隊本役遇到幾件不利因素。首先是比賽延後開打。表定比賽時間為美東時間上午11點10分，但由於下雨，開賽被順延了56分鐘。由於是早場比賽和天氣狀況，明星球員楚奧特（Mike Trout）和瑞登（Anthony Rendon）被排除在先發陣容之外。

大谷的第二局投球因雨而短暫順延，他的投球通訊器也出現故障，拖延了賽事。第三局上天使隊兩人出局、兩人在壘，輪到內托打擊時，芬威球場再度下起傾盆大雨，迫使球賽中斷85分鐘。天使隊因而啟用載維森取代大谷翔平。