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法甲球星哈基米妻子要離婚 卻被告知分不到半數財產

編譯周辰陽／即時報導
摩洛哥足球球星哈基米（左）的前妻阿布克（右）決定訴請離婚，卻未能取得哈基米的半數財產，原因是哈基米把幾乎所有的財產都登記在母親穆赫的名下。資料照片。路透 / Abaca Press
摩洛哥足球球星哈基米（左）的前妻阿布克（右）決定訴請離婚，卻未能取得哈基米的半數財產，原因是哈基米把幾乎所有的財產都登記在母親穆赫的名下。資料照片。路透 / Abaca Press

阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）等媒體近日報導，24歲摩洛哥足球球星哈基米（Achraf Hakimi）的前妻阿布克（Hiba Abouk）決定訴請離婚，卻未能取得哈基米的半數財產，原因是哈基米把幾乎所有的財產都登記在他母親的名下。

根據報導，目前效力法甲巴黎聖日耳曼（PSG）的哈基米正因2月25日的一起事件面臨性侵罪名。據報阿布克與孩子度假時，哈基米把一位在IG結識的23歲女子邀到自己家中，該名女子隔天就提交了指控他的「性侵陳述」。雖然她沒有提出正式投訴，當局仍在追查哈基米的犯罪活動。

阿布克後來打破沉默，表示自己將永遠站在受害人那一邊，還稱自己在哈基米被控性侵前就決定跟他分手，但沒有解釋背後的理由，隨後訴諸法庭、申請離婚跟分割財產，卻被告知哈基米其實名下一無所有，而且他所擁有的一切都在他的母親穆赫（Saida Mouh）名下。報導還補充，穆赫甚至是哈基米薪水的受益人。

有報導轉述法國《First Mag》雜誌消息指出，收入為非洲足球員第6高的哈基米名下既沒有資產、也沒有大筆金錢。據悉，自從哈基米開始足球生涯以來，就把自己所有財產與財富都放到母親穆赫名下。報導稱，他目前月薪為120萬歐元，其中80%存進了穆赫的銀行戶頭，自己只保留剩下的20%，

此前新聞報導，年紀大哈基米一輪的阿布克出生於西班牙馬德里，總共會說5種語言，也演過熱門電視劇。兩人在2018年認識，2年後結婚，育有2個兒子，還曾一起登上時尚雜誌《VOGUE》阿拉伯版的封面。兩人離婚的消息與哈基米安排財產的方式引發社群媒體熱議，推特有網友就諷刺「哈基米的母親活得夠久，知道這些女孩都是一個樣，我在2023年見到的最聰明舉動」。

足球 性侵 社群媒體

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