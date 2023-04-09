白靈訪台看「魔獸」球賽 一聊竟發現兩人是加州鄰居

霍華德（左）與白靈在美國算是鄰居，卻在台灣相會。圖／松露文創提供

無緣對面不相識，有緣千里來相會。距離上回到台灣拍電影 已13年的白靈，演出新片「蝴蝶大廈」的空檔，和片中另一位演員儲榢逸一起觀賞T1聯盟籃球賽「桃園永豐雲豹」和「臺南台鋼獵鷹」的對決，賽前白靈特別和雲豹知名球星「魔獸」霍華德合影、話家常，兩人一聊才發現，原來他們在美國竟是鄰居，都住在加州 的濱海城鎮，白靈表示兩個鄰居在美國沒遇過，卻在遙遠的台北相遇。

當白靈遇上「魔獸」，自然要問一下對方有沒看過自己的電影，像是傑森史塔森主演的「快克殺手2：極速電擊」，或是威爾史密斯 主演的「飆風戰警」？霍華德聽完才驚覺片中神秘的東方豔女竟然就在眼前，回道：「那我要找妳簽名。」兩人也互留IG，約好5月若有空回美國，再一起相約聚一聚。

其實對於籃球場，白靈一點也不陌生，她在美國NBA球賽擁有VIP資格，看比賽都是坐在最前面，常跟其他好萊塢演員同坐，也笑說自己曾是籃球好手。她稱讚雲豹的主場跟環境很讚，對啦啦隊美女也有不錯的印象，熱情的她聽到場邊音樂，中場就起身跟著搖擺，小跳了一段性感舞蹈。