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MLB／台美混血卡洛爾超狂跑速 「單場3盜」封王

聯合新聞網／即時報導
卡洛爾(右)盜上三壘。（路透）
卡洛爾(右)盜上三壘。（路透）

本季大聯盟壘包加大、限制投手牽制次數，因此盜壘嘗試次數大幅增加。2日響尾蛇作客道奇主場，台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）展現超狂跑速，再度引發熱議。

道奇推出「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）先發，第2局卡洛爾敲出外野飛球出局，第5局擔任首名打者敲出安打，辛德賈德連續解決2名打者後，面對打者帕多摩（Geraldo Perdomo）。

來源：推特

第一球投出卡洛爾就盜上二壘，第二球再滑上三壘，這兩盜捕手史密斯（Will Smith）甚至連球都沒傳出去。隨後帕多摩也擊出安打，送回卡洛爾，雙方戰成1：1平手。

9局上響尾蛇再度發動攻勢，首名打者馬提（Ketel Marte）擊出二壘安打，小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）再補上右外野方向安打，不過貝茲（Mookie Betts）直傳本壘阻殺馬提，無緣搶下超前分。

下一棒沃克（Christian Walker）又敲安，卡洛爾接著上場打擊，擊成游擊方向滾地球，沃克出局但他安全上壘，此時他再發動盜壘上到二壘，下一棒麥卡錫（Jake McCarthy）突襲短打，投手來不及處理，響尾蛇拿下致勝分，終場也以2：1獲勝。

總計卡洛爾4打數1安打，賽後打擊率2成14，本季3盜暫居國聯盜壘王，金鶯隊馬特奧（Jorge Mateo）則以4盜暫居大聯盟盜壘王。

道奇 麥卡錫 推特

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