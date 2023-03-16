NBA／累積16次技術犯規將被禁賽 格林：相信會改判
勇士15日以126：134不敵快艇，防守悍將格林（Draymond Green）第二節領到本季第16次技術犯規，根據規定，下一場面對老鷹的比賽將被禁賽。
勇士主帥柯爾（Steve Kerr）曾在10日對陣灰熊的比賽結束後，信心滿滿地表示，「格林知道自己不能再被吹技術犯規，我們需要他。」
沒想到當天比賽第二節剩40.8秒時，格林就被吹技術犯規，不過格林本人認為有爭議，「我相信判罰結果會改變，我們拭目以待。如果這是一個技術犯規，那球員在場上說的每句話都是技術犯規。」
Draymond picked up his 16th technical foul of the season on this play pic.twitter.com/kAZC0Cx3sD— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 16, 2023
由於維金斯（Andrew Wiggins）、伊古達拉（Andre Iguodala）缺陣，加上格林禁賽，勇士的鋒線戰力相當匱乏，對此柯爾表示，「我們會看情況的發展，我們要盡力使用每一位能上場的球員。」
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