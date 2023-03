NBA／累積16次技術犯規將被禁賽 格林：相信會改判

勇士 15日以126:134不敵快艇 ,防守悍將格林(Draymond Green)第二節領到本季第16次技術犯規,根據規定,下一場面對老鷹的比賽將被禁賽。

勇士主帥柯爾(Steve Kerr)曾在10日對陣灰熊的比賽結束後,信心滿滿地表示,「格林知道自己不能再被吹技術犯規,我們需要他。」

沒想到當天比賽第二節剩40.8秒時,格林就被吹技術犯規,不過格林本人認為有爭議,「我相信判罰結果會改變,我們拭目以待。如果這是一個技術犯規,那球員在場上說的每句話都是技術犯規。」

Draymond picked up his 16th technical foul of the season on this play pic.twitter.com/kAZC0Cx3sD