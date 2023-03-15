全英公開賽／5台將闖頭關 戴資穎PK布莎南挑戰13連勝

戴資穎全英公開賽開出紅盤。（圖：Badminton Photo提供）

歷史最悠久的全英公開賽16日結束第一輪所有賽事，「台灣一姊」戴資穎領軍下，共有5組台將闖過第一輪，其中混雙李佳馨／葉宏蔚更終結今年連拿3座冠軍的中國大陸對手連勝，爆出混雙大冷門。第三日賽程戴資穎將和泰國 布莎南（Busanan Ongbamrungphan）上演生涯第18度對決，小戴將尋求第13連勝。

總獎金125萬美金的全英公開賽是BWF超級1000分大賽，戴資穎曾在2017年、18和20年封后，去年也打進4強，今年以第3種子身分挑戰第4冠，15日深夜以21：10、21：12輕取南韓 金佳恩，挑戰第4冠開出紅盤

全英公開賽共有10組台將參戰，首日賽程6組上陣，包括男單代表「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都落馬，只有男雙李哲輝／楊博軒和女雙李佳馨／鄧淳薰闖關；15日第2天賽程打頭陣的小戴成第3組晉級的台將，接續台將再傳捷報，女單白馭珀以17：21、21：16、21：17逆轉丹麥克里斯多福森（Line Christophersen），混雙代表李佳馨／葉宏蔚更以21：15、21：16拍下列第5種子的黃東萍／馮彥哲。

黃東萍／馮彥哲今年連拿印尼 名人賽、泰國名人賽和德國公開賽冠軍，世界排名高居第10位，但遭世界排名24的寶島組合終結連勝，成混雙首輪大冷門。可惜壓軸單場的「中租學霸」許玟琪10：21、12：21敗給南韓名將安洗瑩，無緣和白馭珀第二輪會師。

16日第三日賽程，小戴和布莎南的對決排在第二場地第6場；李佳馨單日兩戰，先和葉宏蔚迎戰日本篠谷菜留／山下恭平，休息7場後再和鄧淳薰碰列第6種子的南韓金昭映／孔熙容。

白馭珀第二輪要挑戰安洗瑩，男雙唯一闖關的李哲輝／楊博軒更要強碰目前世界排名第一的印尼名將法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）。