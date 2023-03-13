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經典賽／南韓22:2打爆中國 比賽提早結束

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經典賽／南韓22:2打爆中國 比賽提早結束

記者藍宗標／即時報導

世界棒球經典賽B組最後一戰，南韓對中國毫不留情，全場揮出20支安打，朴健祐、金河成先後轟出滿壘全壘打，提前在5局結束以22：2大勝，2勝2敗位居分組第3，中國4連敗排名墊底。

這場比賽開打前，B組日本4連勝、澳洲3勝1敗晉級8強，南韓連續3屆在分組賽出局，捷克1勝3敗排名第4。

南韓總教練李强喆說得客氣，對中國之戰是最後一戰，希望全隊盡最大努力贏得比賽；子弟兵不但贏球，還打爆中國投手群，不但創下本屆單場單隊最多得分紀錄，勝敗差距也是最大。

南韓前兩局輕鬆攻下4分，3局上更是打了12人次，以8支安打攻下8分，4局上繼續練兵，又打了10人次，再以6支安打攻下6分，包括朴健祐中左外野方向滿貫砲，達到提前結束比賽的門檻。

儘管打完前4局已經18：2大幅領先，南韓完全不想放鬆，5局上再度打了一輪，金河成轟出左外野滿貫砲，也是本屆首位出現3支全壘打的球員。

南韓在B組前3戰攻下18分，被對手拿了24分，今天對中國得分就超過前3場總和；反觀中國前3戰只得8分、失28分，今天推出6名投手不但被揮20安，還出現10次保送，遭南韓打線狠狠修理，本屆4場比賽一共被對手攻進50分。

影片來源：YouTube FOX Sports

南韓 澳洲 日本

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