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經典賽／啦啦隊給中華隊能量 義教頭：現場震撼

記者陳宛晶／即時報導
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，球迷熱情應援。（記者黃仲裕／攝影）
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，球迷熱情應援。（記者黃仲裕／攝影）

義大利10日與中華隊打得慘烈，兩度領先失守，終場以7：11輸球，總教練皮亞薩（Mike Piazza）賽後用了驚嚇字眼，他坦言現場加油氣氛在電視上看和現場體驗是完全兩回事，帶給中華隊很大的能量。

義大利此次陣容滿載大聯盟球星，外界原本就預期中華隊此戰不好打，也確實體現在記分板上，中華隊兩度先握優勢都馬上被逆轉，進入中段戰還以5：7落後，靠張育成第6局兩分砲、第7局2次代打奏效，以及第8局吉力吉撈．鞏冠的三分砲，艱辛搶下這場勝利。

皮亞薩賽後坦言，這是一場艱難的比賽，「不知道該怎麼講，一開始感覺有點驚嚇，但好在有冷靜下來。」

他進一步解釋，台灣的啦啦隊、球迷真的很有活力，電視上看是一回事，現場看又是另一種震撼，感覺帶給中華隊很多能量，「就像我賽前說的，噪音或許會有影響，但我們撐過來了，這是一場很棒的比賽，只是很可惜，無法像前一天一樣，在關鍵時刻創造出局數。」

皮亞薩提到，比較遺憾的是比賽中的幾次失誤，「導致氣勢此消彼長，因此給了中華隊機會，他們也把握住了。」皮亞薩肯定中華隊的表現，「有些打擊並不容易，他們做到了，球賽就是這樣。」

張育成的追平兩分砲被視為全場氣勢之鑰，皮亞薩也提到對他的印象，「如果沒記錯，他打了三顆很強勁的球，面對他這樣的打者，如果投手犯錯就會被他逮到機會，那支全壘打改變了局勢。」

世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，啦啦隊熱情應援。（記者黃...
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，啦啦隊熱情應援。（記者黃仲裕／攝影）
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，啦啦隊熱情應援。（記者黃...
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，啦啦隊熱情應援。（記者黃仲裕／攝影）
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，吸引滿場2萬名球場到場加...
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，吸引滿場2萬名球場到場加油。（記者黃仲裕／攝影）

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