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經典賽／美國隊熱身賽首戰輸球 超豪華打線僅4安

中央社／洛杉磯9日電
經典賽美國隊選手高史密特。（美聯社）
經典賽美國隊選手高史密特。（美聯社）

世界棒球經典賽（WBC）身兼地主與衛冕軍的美國隊8日熱身賽首戰，排出豪華打線，但僅敲4支安打，1比5輸給舊金山巨人隊。

美國是上屆經典賽冠軍，本屆陣容再升級，派出號稱歷屆最強陣容衛冕，與日本、多明尼加被視為三大奪冠熱門。

美國隊8日晚間在亞利桑那州的舊金山巨人春訓基地進行首場熱身賽，為11日預賽首戰英國準備。

大聯盟官網報導，舊金山巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）用「荒謬」（ridiculous）形容這支美國隊的陣容，「這個打線甚至比很多明星賽打線更好」。

來自紐約大都會的二壘手、2022年球季以3成26打擊率拿下國家聯盟打擊王的麥尼爾（Jeff McNeil）排到第9棒，可見這個打線有多豪華。

星度滿點的美國隊沒有特別集訓，眾球星各自在母隊春訓，直到熱身賽前一天首次集合練球。8日對巨人練習賽，打線似乎還在暖機，全場4支安打得1分。

1棒貝茲（Mookie Betts）稱職扮演開路先鋒，敲出二壘安打外，2次獲得四壞保送上壘。3棒高史密特（Paul Goldschmidt）6局敲出陽春全壘打，攻下全隊唯一分數。

投手方面，紅雀投手米克拉斯（Miles Mikolas）先發2.2局失2分退場，後續6名投手接力完成比賽，共被巨人打線敲出10支安打，包括維拉（David Villar）6局下陽春全壘打，共失5分。

美國隊今天第2場熱身賽，作客洛杉磯天使春訓基地，隊長楚奧特（Mike Trout）將與母隊交手。

美國在預賽C組賽程從11日首戰英國開始，12日對墨西哥、13日對加拿大、15日對哥倫比亞，場地都是在亞利桑那響尾蛇隊主場大通球場（Chase Field）。

舊金山 英國 大都會

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