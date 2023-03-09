我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／中國慘吞17K不敵日本 大谷首戰揮灑二刀流

南韓總統當選周年前夕 北韓又射飛彈抗議美韓軍演

經典賽／首場突破僵局 義大利壓制古巴奪首勝

記者蘇志畬／台中即時報導
義大利隊先發投手哈維（Matt Harvey）。（歐新社）
義大利隊先發投手哈維（Matt Harvey）。（歐新社）

世界棒球經典賽A組賽程進入第二天，義大利隊才首度亮相，今晚在洲際棒球場與古巴隊打得難分難捨，演出本屆經典賽首次突破僵局制，義大利打完10局才以6：3拿下勝利，古巴則吞下二連敗。

前大聯盟投手哈維今年跟隨義大利抵台，扛起首戰先發任務，面對古巴以40球投完3局，僅被敲2支安打，另有1次保送，沒有掉分。

前五局兩隊偶有攻勢，但都未能得分，直到6局上古巴先發投手伊萊斯（Roenis Elias）退場，義大利趁機發動攻勢，弗里利克（Sal Frelick）、帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）、佛列契（Dominic Fletcher）都敲出安打，1出局後攻占滿壘，蘇利文（Brett Sullivan）的高飛犧牲打敲回全場第一分。

7局上義大利再靠著洛培茲（Nicky Lopez）的一壘安打、馬斯特羅波尼（Miles Mastrobuoni）打到全壘打牆的二壘安打，攻下1分。

7局下古巴總算打破鴨蛋，阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）敲出安打後靠著失誤一口氣衝上三壘，一度被誤會離壘慶祝遭觸殺，但經過輔助判決還公道，下一棒昆塔納（Lorenzo Quintana）敲安攻下1分打點；8局下更是由阿魯巴耶納敲安追平比數。

兩隊正規9局打完戰成平手，進入延長賽突破僵局制，義大利在10局上猛攻4分，古巴雖然在10局下也攻下1分，但無力追趕。

義大利 古巴 蘇利文

上一則

經典賽／中國慘吞17K不敵日本 大谷首戰盡情揮灑二刀流

延伸閱讀

經典賽／中國慘吞17K不敵日本 大谷首戰盡情揮灑二刀流

經典賽／中國慘吞17K不敵日本 大谷首戰盡情揮灑二刀流
經典賽／投手崩盤 火力不連貫…中華隊5：12負巴拿馬

經典賽／投手崩盤 火力不連貫…中華隊5：12負巴拿馬
經典賽周邊商品熱賣 日本若奪冠經濟效益逾4億美元

經典賽周邊商品熱賣 日本若奪冠經濟效益逾4億美元
經典賽／中華隊5：12被巴拿馬電爆

經典賽／中華隊5：12被巴拿馬電爆

熱門新聞

喬丹的小兒子與皮朋前妻熱戀，且據傳已獲得喬丹同意。（取材自Instagram)

NBA／差16歲姐弟戀…皮朋火辣前妻搭上喬丹兒子

2023-03-03 02:28
梅西與太太羅庫佐。（路透）

足球／岳父經營的超市遭開14槍 梅西收恐嚇紙條「我們等你」

2023-03-02 22:43
杜蘭特昨日完成在太陽的第一場比賽。(路透)

NBA／「這些鳥事怎麼發生的？ 」杜蘭特回顧離開籃網過程

2023-03-03 07:47
高雄17直播鋼鐵人林書豪作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻。(記者余承翰／攝影)

籃球／林書豪客場連4場滿場 喊「被寵壞了」

2023-03-05 18:58
格林(右)。 (路透)

NBA／「放投衛少」早就計畫好？ 格林：影響他的心態

2023-03-03 06:07
厄文與杜蘭特合體四年，卻未能如願拿下總冠軍。(美聯社)

NBA／前籃網隊友將正面對決 厄文、杜蘭特反應大不同

2023-03-05 07:47

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回
九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅

九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅
這8家連鎖海鮮餐廳「新鮮」只是基本條件

這8家連鎖海鮮餐廳「新鮮」只是基本條件
研究：中年養成7健康習慣 罹失智症機率減6%

研究：中年養成7健康習慣 罹失智症機率減6%