經典賽／首場突破僵局 義大利壓制古巴奪首勝

義大利隊先發投手哈維（Matt Harvey）。（歐新社）

世界棒球經典賽A組賽程進入第二天，義大利 隊才首度亮相，今晚在洲際棒球場與古巴 隊打得難分難捨，演出本屆經典賽首次突破僵局制，義大利打完10局才以6：3拿下勝利，古巴則吞下二連敗。

前大聯盟投手哈維今年跟隨義大利抵台，扛起首戰先發任務，面對古巴以40球投完3局，僅被敲2支安打，另有1次保送，沒有掉分。

前五局兩隊偶有攻勢，但都未能得分，直到6局上古巴先發投手伊萊斯（Roenis Elias）退場，義大利趁機發動攻勢，弗里利克（Sal Frelick）、帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）、佛列契（Dominic Fletcher）都敲出安打，1出局後攻占滿壘，蘇利文 （Brett Sullivan）的高飛犧牲打敲回全場第一分。

7局上義大利再靠著洛培茲（Nicky Lopez）的一壘安打、馬斯特羅波尼（Miles Mastrobuoni）打到全壘打牆的二壘安打，攻下1分。

7局下古巴總算打破鴨蛋，阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）敲出安打後靠著失誤一口氣衝上三壘，一度被誤會離壘慶祝遭觸殺，但經過輔助判決還公道，下一棒昆塔納（Lorenzo Quintana）敲安攻下1分打點；8局下更是由阿魯巴耶納敲安追平比數。

兩隊正規9局打完戰成平手，進入延長賽突破僵局制，義大利在10局上猛攻4分，古巴雖然在10局下也攻下1分，但無力追趕。