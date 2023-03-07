NBA／里拉德三節繳大三元 拓荒者隊史近25年來首見

里拉德最近26場比賽僅有1場得分低於25分。(美聯社)

6日才狂砍41分率隊驚險擊敗魔術的里拉德（Damian Lillard），今天又是飛往底特律「背靠背」出賽。里拉德未見疲態，只打三節就繳出大三元表現，帶領拓荒者以110比104取得2連勝。

里拉德最終是攻下31分13籃板12助攻，這是他本季第2次大三元，生涯累積3次。根據統計，里拉德成為隊史近25年來首位在前三節就達成大三元的球員。

里拉德首節就延續前一場的火熱狀態，11投6中包括4記三分球，個人豪取16分，幾乎等同於活塞全隊得分，幫助拓荒者迅速拉開兩位數領先優勢；拓荒者有了良好開局，全隊顯得能量充沛，在一路領先的情況下，順利收下比賽。

「里拉德的發揮為我們奠定比賽基調。他一直都是如此。」總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）說。

自1月8日以來，里拉德出賽26場，只有一場比賽得分低於25分，共有21場比賽至少拿到30分，包括11場破40分，各有1場破50分、60分、70分的比賽，狀態著實驚人。

「我們努力接受考驗。相比戰績所呈現的，活塞其實是更出色的球隊。他們持續戰鬥，打出對抗性。我認為我們掌控了整場比賽。」里拉德說。

葛蘭特扮演輔佐角色，貢獻26分6籃板3阻攻，瑞迪許13分8助攻6籃板。

活塞全隊7人得分超過兩位數，此役以萊佛斯（Isaiah Livers）的17分為最高，艾維13分13助攻5籃板，威斯曼（James Wiseman）12分7籃板3阻攻，巴格利（Marvin Bagley III）10分8籃板2阻攻。