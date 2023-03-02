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經典賽／天使教頭調好鬧鐘等看大谷開轟 「要傳訊息」

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平將參戰世界棒球經典賽，天使隊總教練尼文表示以調好鬧鐘，期待看到他轟出全壘打。(美聯社)
大谷翔平將參戰世界棒球經典賽，天使隊總教練尼文表示以調好鬧鐘，期待看到他轟出全壘打。(美聯社)

包括大谷翔平在內，天使隊共10名選手參戰世界棒球經典賽，總教練尼文（Phil Nevin）已打算調好鬧鐘，半夜起床看這些在異地爭戰的子弟兵們披上國家隊戰袍出賽，「如果大谷敲全壘打，我可能會傳個表情符號或動圖給他吧，！」

經典賽開打在即，眾家大聯盟好手參戰，來自大聯盟天使的好手共有10人，以美國隊的楚奧特（Mike Trout）、日本隊的大谷翔平最受矚目。

對於放行選手參戰，尼文全數給了同意票，「我從一開始就說了，我為他們參與經典賽感到興奮，我告訴他們交給你們自己決定，想去就去吧！你們當然可以代表自己的國家出賽。」語畢補充，「我知道佛列契不是義大利人啦！但能和他的弟弟一起出賽，這還是很酷。」

尼文表示，不管比賽時間在幾點，他打算要看這些天使選手在經典賽的出賽，「我會設好鬧鐘，爬起床看比賽。」舉例來說，若大谷翔平為日本隊打頭陣，在3月9日面對中國隊之戰先發，屆時將是日本時間晚上7時、亞利桑納凌晨3時。

「我和所有人一樣都期待看到大谷的表現，我告訴他去好好享受吧。」尼文表示，大谷怎麼用，全權交給日本隊教練團決定，但自己絕對會在注意大谷的表現，「如果他打全壘打，我可能會傳個表情符號給他，或是他們平常在傳的動圖，我都有存起來，現在有機會傳回去給他們也太棒了吧！」

日本 大谷翔平 天使

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