NBA／選秀探花熱門捲槍擊案 涉間接提供殺人犯槍枝

米勒被視為本屆NBA選秀的樂透前段人選。（路透）

NCAA即將進入備受關注的「三月瘋」階段，不過，根據美聯社報導，被看好是選秀探花大熱門的阿拉巴馬大學前鋒米勒（Brandon Miller）在日前竟捲入一場槍擊 案。

米勒身高6呎9吋（約205公分）司職前鋒，目前平均能砍下18.7分、1.9助攻、8籃板，幫助阿拉巴馬大學在東南分區位居龍頭，如此成績讓《NBA Draft Room》與《NBADraft.net》都預測米勒會以探花之姿中選，僅次預計會成選秀狀元的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、及榜眼韓德森（Scoot Henderson）。

然而，根據報導，阿拉巴馬大學所在的塔斯卡盧薩當地警察 表示，上月15日，米勒在隊友邁爾斯（Darius Miles）要求下，給予他一把槍枝，邁爾斯又將其轉交給戴維斯（Michael Davis），後者之後用這把槍殺害了一名23歲女子。

而阿拉巴馬大學教練歐茲（Nate Oats）21日向記者表示，他們知道米勒涉嫌提供作案槍枝，但他並沒有陷入任何麻煩，歐茲也持續讓他先發上陣，「他只是在錯的時間點出現在錯的地方。」

雖然戴維斯與邁爾斯分別被指控殺人及提供槍枝，但米勒到目前為止並沒有被提起任何公訴。