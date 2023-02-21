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史上第一人 「冰上美人魚」智利泳將橫渡南冰洋2.5公里

中央社聖地牙哥20日綜合外電報導
智利有「冰上美人魚」之稱的女泳將耶南德茲（右），成為在接近冰點的南冰洋泳渡2.5公里的史上第一人。（Getty Images）
智利有「冰上美人魚」之稱的女泳將耶南德茲（右），成為在接近冰點的南冰洋泳渡2.5公里的史上第一人。（Getty Images）

智利有「冰上美人魚」之稱的女泳將耶南德茲（Barbara Hernandez）成為在接近冰點的南冰洋泳渡2.5公里的史上第一人，她說敵人不是別人，而是自己心中的恐懼。

法新社報導，37歲的耶南德茲5日穿著沒有額外襯墊的一般泳裝、戴著蛙鏡、泳帽與耳塞，以45分鐘又30秒完成這項壯舉。

南冰洋水溫低到只有攝氏2度。一般而言，接近冰點的海水會導致許多人死亡，而耶南德茲抵禦酷寒的唯一武器是毅力。

影片來源：YouTube NowThis Earth

耶南德茲完成在冰冷南冰洋泳渡2.5公里壯舉，並獲國際冬季游泳協會（International Winter Swimming Association）認證為全球第一人。她告訴法新社：「我最大的敵人是恐懼…而不是其他人。」她希望這段經歷也能載入金氏世界紀錄（Guinness World Records）。

素有「冰上美人魚」（The Ice Mermaid）之稱的耶南德茲說：「擔心失敗與害怕辜負大家對我的期望，是我最大的敵人。」

智利女泳將耶南德茲挑戰在接近冰點的南冰洋泳渡2.5公里，成功成為史上第一人。（G...
智利女泳將耶南德茲挑戰在接近冰點的南冰洋泳渡2.5公里，成功成為史上第一人。（Getty Images）

耶南德茲是在南極洲格林威治島（Greenwich Island）附近，從下了智利海軍船艦開始，完成在南冰洋游完2.5公里，這段距離約有25座美式足球場長。

耶南德茲說游完一半不久「我就感到一股寒意直竄心臟，這是出現失溫的症狀，可能會有心臟病發與死亡的風險。」

她做了她唯一知道該做的事：持續踢腳與划水，直到抵達終點－擺在海中的一個浮標。

素有「冰上美人魚」之稱的耶南德茲。（資料照，Getty Images）
素有「冰上美人魚」之稱的耶南德茲。（資料照，Getty Images）

耶南德茲告訴法新社：「這2.5公里超難游、很辛苦。」「游完1.6公里時，我還以為絕對無法游到浮標那…覺得…我的手臂愈來愈沉重。但我沒有分神。」

耶南德茲說，她好幾十年來一直夢想能達到這一刻。她想著這一刻不只是為激勵自己，也為利用自己受媒體報導的機會，向大家推廣保護海洋。

她說：「令人感到驚恐的是，南極洲一直在融化。這真的令我感到害怕。」

「游泳時，我只想著這是為保護海洋。我的雙腳很痛，但我覺得自己夠堅強。我想著：做這事不只是為自己，是為希望大家看到的理念。這麼想就有動力游下去。」

上週，美國國家冰雪資料中心（National Snow and Ice Data Center）通報，南極洲有海冰覆蓋的面積降至歷來新低。

完成在南冰洋游2.5公里的壯舉後，耶南德茲從冰冷的海水中抽身，送進一艘海軍軍艦的診療室。剛進診療室時她的體溫只有攝氏27度，遠低於一般人在健康狀態下的平均體溫37度。

儘管有些語無倫次，但耶南德茲說她從未失去意識。不到兩小時，她又恢復原狀。

耶南德茲的下一個挑戰將是Oceans Seven挑戰世界七大海峽的游泳馬拉松，訂於8月在日本完賽。

游泳 心臟病 足球

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