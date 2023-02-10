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蕾哈娜將登超級盃中場秀 為移民和黑人女性發聲

中央社鳳凰城9日綜合外電報導
美國流行樂天后蕾哈娜蕾哈娜將擔綱超級盃中場秀演出。(美聯社)
美國流行樂天后蕾哈娜蕾哈娜將擔綱超級盃中場秀演出。(美聯社)

美國流行樂天后蕾哈娜說，12日她會運用職業美式足球聯盟NFL冠軍賽中場秀表演，為移民和黑人女性發聲。蕾哈娜4年前為了抗議種族歧視問題，拒絕在超級盃中場秀表演。

美國體壇盛事美式足球超級盃於12日開打，堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）將與費城老鷹（Philadelphia Eagles）爭奪冠軍，曾奪下9座葛萊美獎的蕾哈娜（Rihanna）擔綱中場秀演出。超級盃往往是全美年度收視率最高的節目。

法新社報導，出生於加勒比海島國巴貝多的蕾哈娜去年5月生下一個兒子，如今已經有7年沒有現場表演過。

她今天在記者會表示：「超級盃是世界上最大的舞台之一。雖然這很可怕，因為我已經7年沒有站上舞台了，但這一切的挑戰同時也令我興奮。」

蕾哈娜曾拒絕2019年超級盃中場秀的演出邀約，原因是為了聲援NFL舊金山49人隊前球星卡珀尼克（Colin Kaepernick）。

卡珀尼克2016年曾在比賽前的國歌演奏期間單膝跪地，以抗議種族歧視和警察暴力執法問題，豈料後來遭到聯盟封殺，而蕾哈娜為了聲援他，推辭2019年超級盃中場秀演出機會。

超級盃 種族歧視 足球

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