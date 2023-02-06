NBA／詹姆斯坦言沒爭到厄文很失望 衛少拒受訪

詹姆斯直言確實對無法與厄文再次聯手感到失望。(路透)

湖人 隊在與獨行俠隊的厄文 （Kyrie Irving）爭奪戰敗北，本周有望登上NBA得分王寶座的球隊一哥詹姆斯（LeBron James）直言，確實對無法與厄文再次聯手感到失望，不過現在他會把專注力重新放回現有球隊陣容，力爭季後賽 資格。

本賽季交易傳聞不曾間斷的湖人，日前換來巫師日籍混血前鋒八村壘，近日又傳出向籃網隊報價希望換來厄文，讓他與昔日騎士隊友詹姆斯再次合作衝擊總冠軍，不過最終籃網決定與獨行行進行交易，也讓這個計畫無法實現。

詹姆斯說：「我不會坐在這，然後說我對無法找到這樣的人才並不感到失望，畢竟這是一個和我有良好化學效應的球員，這對我們是很大的幫助，但現在我的注意力已經轉移，就是我們球隊和休息室那些人。」

據了解，湖人這次提出以衛斯特布魯克（Russell Westbrook）為核心搭配兩個未來首輪選秀權的報價，最終籃網選擇獨行俠，認為他們提供的交易籌碼對於球隊的未來發展更有幫助。

儘管無法爭取厄文加盟，湖人被認為仍會在交易截止日前補強，詹姆斯強調不論最終球隊是否有所動作，都將繼續引領湖人，「我不會對可能發生的事情感到太興奮，只思考自己能做些什麼。」

衛斯特布魯克婉拒受訪，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）則說：「他出現並投入訓練，他是專業球員，儘管這是一項無情的工作，你必須面對謠言，能做的就是低下頭做好自己的工作，盡可能保持專業，而他就做到了。」