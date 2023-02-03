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林書豪今晨降落台灣 可望12日登台首戰

記者季相儒／桃園機場即時報導
NBA前台裔球星林書豪台灣時間4日凌晨搭乘中華航空CI3班機自美國舊金山抵台，班機在清晨5時46分抵達桃園國際機場，班機停妥後，林書豪穿著帽T、戴著帽子及口罩，身邊帶著一名女子一同由環宇商務中心服務，由人員引領下機坪，再搭乘車輛前往環宇商務中心辦理通關手續後離開機場。（記者季相儒／攝影）
NBA前台裔球星林書豪台灣時間4日凌晨搭乘中華航空CI3班機自美國舊金山抵台，班機在清晨5時46分抵達桃園國際機場，班機停妥後，林書豪穿著帽T、戴著帽子及口罩，身邊帶著一名女子一同由環宇商務中心服務，由人員引領下機坪，再搭乘車輛前往環宇商務中心辦理通關手續後離開機場。（記者季相儒／攝影）

NBA前台裔球星林書豪日前宣布加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，他4日清晨搭機抵台並走機坪經商務中心辦理通關手續後離去，因林書豪走機坪離去未受訪及發表談話。

林書豪今天凌晨搭乘中華航空CI3班機自美國舊金山來台，班機在清晨5時46分抵達桃園國際機場，班機停妥後，林書豪穿著帽T、戴著帽子及口罩，身邊帶著一名女子一同由環宇商務中心服務，由人員引領下機坪，再搭乘車輛前往環宇商務中心辦理通關手續後離開機場。

NBA前台裔球星林書豪台灣時間4日凌晨搭乘中華航空CI3班機自美國舊金山抵台，班...
NBA前台裔球星林書豪台灣時間4日凌晨搭乘中華航空CI3班機自美國舊金山抵台，班機在清晨5時46分抵達桃園國際機場，班機停妥後，林書豪穿著帽T、戴著帽子及口罩，身邊帶著一名女子一同由環宇商務中心服務，由人員引領下機坪，再搭乘車輛前往環宇商務中心辦理通關手續後離開機場。（記者季相儒／攝影）
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NBA前台裔球星林書豪台灣時間4日凌晨搭乘中華航空CI3班機自美國舊金山抵台，班機在清晨5時46分抵達桃園國際機場，班機停妥後，林書豪穿著帽T、戴著帽子及口罩，身邊帶著一名女子一同由環宇商務中心服務，由人員引領下機坪，再搭乘車輛前往環宇商務中心辦理通關手續後離開機場。（記者季相儒／攝影）
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NBA前台裔球星林書豪台灣時間4日凌晨搭乘中華航空CI3班機自美國舊金山抵台，班機在清晨5時46分抵達桃園國際機場，班機停妥後，林書豪穿著帽T、戴著帽子及口罩，身邊帶著一名女子一同由環宇商務中心服務，由人員引領下機坪，再搭乘車輛前往環宇商務中心辦理通關手續後離開機場。（記者季相儒／攝影）

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