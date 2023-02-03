林書豪今晨降落台灣 可望12日登台首戰

NBA前台裔球星林書豪台灣時間4日凌晨搭乘中華航空CI3班機自美國舊金山抵台，班機在清晨5時46分抵達桃園國際機場，班機停妥後，林書豪穿著帽T、戴著帽子及口罩，身邊帶著一名女子一同由環宇商務中心服務，由人員引領下機坪，再搭乘車輛前往環宇商務中心辦理通關手續後離開機場。（記者季相儒／攝影）

NBA前台裔球星林書豪 日前宣布加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，他4日清晨搭機抵台並走機坪經商務中心辦理通關手續後離去，因林書豪走機坪離去未受訪及發表談話。