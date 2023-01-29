與普亭粉絲合照惹議 約克維奇父親未出席澳網決賽

約克維奇的父母(中左、中右)。(美聯社資料照)

塞爾維亞網球名將約克維奇 的父親瑟強今天未現場觀賞兒子澳洲公開賽決賽，因為有影片顯示他與揮舞俄羅斯 國旗的球迷合照，那面國旗還印有俄羅斯總統普亭肖像，引發軒然大波。

影片來源：YouTube 10 News First

約克維奇（Novak Djokovic）今天與希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭冠，並以直落3盤締造澳網 第10次封王佳績，也追平大滿貫賽22次冠軍紀錄。

瑟強（Srdjan Djokovic）沒有和約克維奇的教練群及約克維奇的母親迪亞娜（Dijana）一起坐在拉佛球場（Rod Laver Arena）場邊觀戰。瑟強通常坐在迪亞娜身旁，不過那個座位今天空著。

烏克蘭提出禁止瑟強進入墨爾本球場（Melbourne Park）觀賽的呼籲後，他決定不出席約克維奇的澳網4強賽事。

上傳到一個親俄羅斯YouTube帳號的影片顯示，瑟強和一名手持俄羅斯國旗的男子合影，國旗上印有普亭（Vladimir Putin）肖像。這段影片說明寫道，「約克維奇的父親勇於政治表態」。

瑟強後來決定不出席約克維奇擊敗美國選手保羅（Tommy Paul）的那場4強賽，並且發聲明強調自己「只希望和平」。他今天繼續缺席澳網決賽。