足球／C羅再與梅西對決 獨進2球但球隊落敗

C羅（後）到新東家沙烏地阿拉伯豪門球隊艾納斯後，與法甲豪門球隊巴黎聖日耳曼舉行表演賽，與球星梅西（前）再度對決。（美聯社）

葡萄牙足球巨星「C羅 」羅納度與率阿根廷在卡達世界盃足球賽奪冠的梅西 ，今天在表演賽再度經典對決，C羅雖獨進兩球，但他代表的沙烏地明星隊仍4比5不敵梅西率領的PSG 。

法新社報導，這場與法國足球甲級聯賽（Ligue 1）強權巴黎聖日耳曼（PSG）的表演賽是羅納度（Cristiano Ronaldo）轉到沙國豪門球隊艾納斯（Al Nassr）後首度在沙國民眾前獻技，也讓他與梅西（Lionel Messi）有再度交手的機會。

據知悉艾納斯的消息來源透露，37歲的C羅先前與艾納斯簽下一紙薪資超過2億歐元（約2.18億美元）的合約，在今天表演賽後，22日C羅將披艾納斯戰袍展開在沙烏地職業足球聯賽的處女秀。

消息人士還透露，C羅會額外再拿到2億多歐元報酬出任沙烏地爭取主辦世足賽的大使；沙烏地阿拉伯預料將與埃及、希臘爭辦2030年的世界盃足球賽。

PSG陣中的三叉戟梅西、姆巴佩（Kylian Mbappe）和內馬爾（Neymar）今天全部先發出賽，且梅西和姆巴佩都有進球，內馬爾雖有一次罰12碼機會，但沒有破網。3人和C羅在比賽打完60分鐘後幾乎同時退場。

這場比賽開踢不到3分鐘，梅西就在姆巴佩的助攻下攻破對手球門，讓PSG很快取得1比0領先。

C羅此役在與PSG門將納瓦斯（Keylor Navas）爭球時遭對方揮拳擊中，獲得罰12碼機會，他也順利破門幫球隊1比1扳平戰局。

但PSG很快又在馬基尼歐斯（Marquinhos）進球後2比1要回領先，但上半場傷停補時階段，C羅「梅開二度」讓雙方再以2比2踢平。

下半場的比賽雙方你來我往，姆巴佩在比賽第59分鐘操刀12碼進球，伊基泰克（Hugo Ekitike）也有進球，最終PSG以5比4獲勝。

這場比賽是C羅轉戰沙烏地後的首戰，對手又是名將如雲的PSG，讓門票炙手可熱，沙烏地阿拉伯房地產集團AqarOne總經理甘姆迪（Mushref Al-Ghamdi）以260萬美元（約新台幣7880萬元）標下在可容納6萬9000名觀眾的法赫德國王體育館（King Fahd stadium）中的一張「黃金門票」，讓他可進到更衣室與球員見面。