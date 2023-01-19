我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人迎春節 有人熱情有人冷淡 但紅包總是要

布林肯訪中前 美中曾軍事對話 麥卡錫可能訪台成話題

足球／C羅再與梅西對決 獨進2球但球隊落敗

中央社／利雅德19日綜合電
C羅（後）到新東家沙烏地阿拉伯豪門球隊艾納斯後，與法甲豪門球隊巴黎聖日耳曼舉行表演賽，與球星梅西（前）再度對決。（美聯社）
C羅（後）到新東家沙烏地阿拉伯豪門球隊艾納斯後，與法甲豪門球隊巴黎聖日耳曼舉行表演賽，與球星梅西（前）再度對決。（美聯社）

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度與率阿根廷在卡達世界盃足球賽奪冠的梅西，今天在表演賽再度經典對決，C羅雖獨進兩球，但他代表的沙烏地明星隊仍4比5不敵梅西率領的PSG

法新社報導，這場與法國足球甲級聯賽（Ligue 1）強權巴黎聖日耳曼（PSG）的表演賽是羅納度（Cristiano Ronaldo）轉到沙國豪門球隊艾納斯（Al Nassr）後首度在沙國民眾前獻技，也讓他與梅西（Lionel Messi）有再度交手的機會。

據知悉艾納斯的消息來源透露，37歲的C羅先前與艾納斯簽下一紙薪資超過2億歐元（約2.18億美元）的合約，在今天表演賽後，22日C羅將披艾納斯戰袍展開在沙烏地職業足球聯賽的處女秀。

消息人士還透露，C羅會額外再拿到2億多歐元報酬出任沙烏地爭取主辦世足賽的大使；沙烏地阿拉伯預料將與埃及、希臘爭辦2030年的世界盃足球賽。

PSG陣中的三叉戟梅西、姆巴佩（Kylian Mbappe）和內馬爾（Neymar）今天全部先發出賽，且梅西和姆巴佩都有進球，內馬爾雖有一次罰12碼機會，但沒有破網。3人和C羅在比賽打完60分鐘後幾乎同時退場。

這場比賽開踢不到3分鐘，梅西就在姆巴佩的助攻下攻破對手球門，讓PSG很快取得1比0領先。

C羅此役在與PSG門將納瓦斯（Keylor Navas）爭球時遭對方揮拳擊中，獲得罰12碼機會，他也順利破門幫球隊1比1扳平戰局。

但PSG很快又在馬基尼歐斯（Marquinhos）進球後2比1要回領先，但上半場傷停補時階段，C羅「梅開二度」讓雙方再以2比2踢平。

下半場的比賽雙方你來我往，姆巴佩在比賽第59分鐘操刀12碼進球，伊基泰克（Hugo Ekitike）也有進球，最終PSG以5比4獲勝。

這場比賽是C羅轉戰沙烏地後的首戰，對手又是名將如雲的PSG，讓門票炙手可熱，沙烏地阿拉伯房地產集團AqarOne總經理甘姆迪（Mushref Al-Ghamdi）以260萬美元（約新台幣7880萬元）標下在可容納6萬9000名觀眾的法赫德國王體育館（King Fahd stadium）中的一張「黃金門票」，讓他可進到更衣室與球員見面。

C羅 PSG 梅西

上一則

澳網／打到凌晨4點不能上廁所 墨瑞發火：太不尊重

延伸閱讀

足球／阿根廷瘋狂農夫124英畝玉米田 種出梅西巨型肖像

足球／阿根廷瘋狂農夫124英畝玉米田 種出梅西巨型肖像
足球／C羅vs梅西「黃金門票」 沙國富商260萬元標下

足球／C羅vs梅西「黃金門票」 沙國富商260萬元標下
梅西再對決C羅 沙烏地富商砸260萬取得黃金門票

梅西再對決C羅 沙烏地富商砸260萬取得黃金門票
足球／睽違2年… 梅西、C羅再對決 200萬球迷線上搶票秒殺

足球／睽違2年… 梅西、C羅再對決 200萬球迷線上搶票秒殺

熱門新聞

林書豪曾與吳謹言共同上節目，被傳出緋聞。（影片截圖）

林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

2023-01-19 01:59
前NBA球星林書豪19日公布婚訊。圖為林書豪14日於舊金山大通中心出席紀錄片宣傳活動，與球迷分享心路歷程。（中央社）

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

2023-01-18 22:40
「為林書豪禱告團隊臉書」社團2021年6月曾宣布林書豪(中)結婚消息，照片中林書豪身旁的女子疑似他的妻子。 (取自「為林書豪禱告團隊」臉書社團)

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

2023-01-19 15:01
林書豪。（取材自微博）

林書豪報喜「升格為人夫」會再加碼宣布加盟台職籃？

2023-01-19 00:11
波特2012年在奧運會衛冕百米金牌後慶祝。(路透)

牙買加閃電波特遭遇金融詐騙 1270萬美元僅剩1.2萬

2023-01-19 12:17
福原愛（左）近來在日本接下廣告。（取材自微博）

福原愛日本超市現蹤 圓臉瘦成瓜子臉 近況曝光

2023-01-15 22:23

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧