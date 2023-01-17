NBA／哈勒戴再次爆發飆37分 率公鹿主場力退暴龍

哈勒戴連兩戰至少轟進35分。 (Getty Images)

先前飆出賽季新高35分外加11助攻4籃板2抄截、帶領公鹿在第四節輾過溜馬的哈勒戴（Jrue Holiday），17日「背靠背」在主場繼續迎戰來訪的暴龍，又再次表現大爆發，全場26投16中包括5記三分球，狂砍37分7助攻6籃板2抄截，再寫賽季得分新高，幫助公鹿第四節擋下對手的反撲，以130比122拿下2連勝。

根據統計，這是哈勒戴14年NBA 生涯以來首度連兩戰至少拿下35分，對於近期陷入傷兵麻煩和戰績亂流的公鹿來說可謂是及時雨。

暴龍前三節靠著范弗利特（Fred VanVleet）、崔蘭特（Gary Trent Jr.）和席亞康（Pascal Siakam）聯手攻下74分，不過公鹿挾著團隊高達55.1%的投籃命中率和16記三分球的外線火力，三節得分破百，取得8分領先優勢。

公鹿在第四節前半段進攻面臨熄火狀態，將近6分鐘時間只得到8分，反被暴龍殺出一波攻勢，追到僅有1分之差。康納頓（Grayson Allen）先是回敬一顆三分球，隨後哈勒戴和艾倫（Grayson Allen）聯手拿下10分，重新穩住局面。加上暴龍最後3分鐘只進帳3分，反撲功虧一簣。

因左膝傷勢連續缺席3場比賽的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），今天再度休兵，不過公鹿其他球員紛紛補上，陣中6人得分超過兩位數。除了哈勒戴外，艾倫13投8中拿到25分，洛培茲（Brook Lopez）19分，波提斯（Bobby Portis）12分12籃板，康納頓10分8籃板，英格斯（Joe Ingles）替補貢獻15分8助攻6籃板。

范弗利特轟進39分9籃板7助攻，崔蘭特28分4抄截3籃板，席亞康23分9籃板3助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）14分13籃板5助攻3抄截。