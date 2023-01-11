我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

全球PC出貨慘 業界預料到明年都不會出現全面復甦

出言侮辱席丹引各界砲轟 法國足協主席遭停職

中央社╱巴黎11日電

法國足協主席葛雷茨8日在電台專訪中對足球傳奇席丹出言不敬，表示根本不想接他的電話。言論遭全國抨擊，體育部出面指責，足協執委會公聽會今天宣布將他停職，下台聲浪也高漲。

各界對法國足球協會（FFF）主席葛雷茨（Noël Le Graët）8日關於傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）侮辱性發言的怒火持續延燒。

在法國體育部要求下，足協執行委員會11日召開緊急公聽會，會後葛雷茨雙眼紅腫走出會場，執委會隨後宣布葛雷茨暫時退下坐了10年的主席大位。

81歲的葛雷茨才剛宣布與法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）續約至2026年，爭議延燒僅3天，葛雷茨就從執法國足壇牛耳到狼狽停職。

政府發言人維宏（Olivier Veran）今天面對記者詢問，表示足協「應值得有具高度的主席，好為法國足球在全球帶來好形象」。

法國足協下午透過新聞稿表示，葛雷茨在今天於巴黎召開會議的法國足協執委會同意下，暫時退下協會主席職位，直到1月底公聽會正式結果出爐為止。

儘管葛雷茨也面臨性騷擾與性別歧視醜聞，但在此之前，他擁有執委會全力支持，真正讓情況急轉直下的是正延燒的「席丹事件」。

席丹曾是三屆世界足球先生得主，多次披上國家隊戰袍，並於1998年帶領法國拿下世界盃冠軍；退役後，二度執教西甲皇家馬德里，並在任內拿下13個冠軍。在仍未確認是否與德尚續約前，也是總教練的熱門人選。

8日葛雷茨接受RMC電台專訪時，被問到席丹過去幾天曾否打電話聯繫，葛雷茨回覆中表現出對席丹不屑一顧地輕蔑態度，說：「就算他打給我，我也不會接。要怎麼回他：『先生您好，別想太多，去找其他工作吧，我剛和德尚簽約了？』」

對於席丹可能接掌巴西隊兵符的傳聞，葛雷茨回答：「如果他去我會蠻驚訝的。但他想去哪就去哪，與我無關。我沒見過他，也從不想和德尚分開。他的去向我一點都不在乎。」

此話一出立即引起各界抨擊，使足協難堪，連法國明星球員姆巴佩（Kylian Mbappé）也看不下去，當天就在推特（Twitter）上寫道：「席丹就是法國，不能像這樣不尊重一位傳奇」。前明星足球員瑞貝里（Franck Ribery）、席斯（Djibril Cisse）也出面砲轟。

政府無法直接影響足協獨立運作，但體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）9日仍在記者會上發出重話，要求執委會「負起責任」。

雖然葛雷茨失言隔天立即表達歉意，承認「笨拙言論導致誤會」，「這番話完全沒有反映我的想法...席丹知道我對他抱有極大敬意，就像所有法國人一樣」。他也表示已致函向席丹道歉，並希望能見面。

而在事件龍捲風中心，且與葛雷茨交好的德尚今天終於開口，向媒體簡單回覆：「就如葛雷茨所坦承的，他的發言不恰當。我覺得他向席丹道歉是件好事。」

不過也有不少人希望葛雷茨直接下台，包括不滿他性別歧視與物化女性的民權團體。

連向來低調的法國足協全國倫理委員會（CNE）主席安托（Patrick Anton）也發聲要求葛雷茨離職，認為他的能力與信用已動搖，不再適任。

足球 歧視 性騷擾

上一則

網球／大坂直美宣布懷孕 暫別網壇 2024年復出

延伸閱讀

足球／不尊重席丹連姆巴佩都失望 法國足協主席終道歉

足球／不尊重席丹連姆巴佩都失望 法國足協主席終道歉
足球／只願執教法國 席丹拒絕巴西等三國教頭邀請

足球／只願執教法國 席丹拒絕巴西等三國教頭邀請
法國男足總教練德尚：續領軍征戰2026世界盃

法國男足總教練德尚：續領軍征戰2026世界盃
足球 ／巴西世足賽後重建 想找法國名將席丹掌舵

足球 ／巴西世足賽後重建 想找法國名將席丹掌舵

熱門新聞

大坂直美宣布懷孕。（美聯社）

網球／大坂直美宣布懷孕 暫別網壇 2024年復出

2023-01-11 18:27
衛斯特布魯克替補上陣傳出15次助攻。(路透)

NBA／替補上場飆全能數據 衛少創52年來罕見紀錄

2023-01-08 06:53
高雄29歲的林姓男子參加武館拳擊格鬥賽，比賽完，身體不適被抬上擔架送醫。（記者石秀華／翻攝）

拳擊格鬥比賽完 他還和裁判說話 下一秒送醫住加護病房

2023-01-08 00:32
水牛城比爾安全衛哈姆林。（美聯社）

NFL／哈姆林場上心臟驟停 醒來發文感謝無比的愛

2023-01-08 18:37
約克維奇脫下上衣送給球迷。 (取材自推特@Greg Sharko)

網球／約克維奇實力寵粉 賽後「脫光光」給粉絲只剩褲子

2023-01-09 08:33
法國足協主席葛雷茨終於為失言道歉。（美聯社）

足球／不尊重席丹連姆巴佩都失望 法國足協主席終道歉

2023-01-11 06:14

超人氣

更多 >
金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳

金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質