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梅西對戰C羅？PSG將與沙國明星隊踢友誼賽

中央社巴黎9日綜合外電報導
阿根廷球星梅西。（歐新社）
阿根廷球星梅西。（歐新社）

巴黎聖傑曼（PSG）今天表示，19日將在利雅德和C羅新東家沙烏地阿拉伯足球隊艾納斯（Al Nassr）與希拉爾隊（Al Hilal）選出的沙國明星隊踢友誼賽，旗下阿根廷巨星梅西將出賽。

法新社報導，卡達擁有的PSG將在17日前往杜哈，接著轉往沙國首都利雅德的法赫德國王體育館（King Fahd stadium）參加友誼賽，可見到梅西（Lionel Messi）和「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）再次交手。

梅西去年12月在卡達世界盃替阿根廷抱回大力神盃後放了14天假，已於上週回到PSG訓練基地。

而今年2月就要滿38歲的C羅最近與艾納斯簽下3年合約，據信價值2億歐元(2.1億美元)左右。

沙烏地阿拉伯正急於提升在足壇聲譽，希望爭取與希臘和埃及聯合主辦2030年世足賽，葡萄牙籍的C羅在此情境下來到由法國教練賈西亞（Rudi Garcia）掌兵符的沙國艾納斯隊。

過去15年，足壇基本由C羅與梅西瓜分天下，兩人合計抱走12次金球獎（Ballon D'Or）。

在梅西效力巴塞隆納隊（FC Barcelona）而C羅替皇家馬德里（Real Madrid）踢球的那9年，兩人的競爭意識愈來愈高，西班牙甲級足球聯賽（La Liga）成為兩人戰場。

艾納斯與希拉爾是沙烏地阿拉伯最頂尖的兩支球隊，PSG則是自從卡達在2011年成為球隊老闆之後，就有在冬天前往卡達比賽的慣例。

葡萄牙足球巨星C羅納度。（新華社）
葡萄牙足球巨星C羅納度。（新華社）

C羅 梅西 PSG

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