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球王比利喪禮2日開始 開放瞻仰24小時後下葬

中央社巴西桑托斯2日綜合外電報導
從今天開始，比利的靈柩將停放在他效力最久的桑托斯隊主場中央，供民眾瞻仰24小時後下葬，一代球王長眠於故鄉桑托斯。美聯社
從今天開始，比利的靈柩將停放在他效力最久的桑托斯隊主場中央，供民眾瞻仰24小時後下葬，一代球王長眠於故鄉桑托斯。美聯社

巴西民眾本週向足球巨人比利最後告別。從今天開始，比利的靈柩將停放在他效力最久的桑托斯隊主場中央，供民眾瞻仰24小時後下葬，一代球王長眠於故鄉桑托斯。

桑托斯隊（Santos）綽號為Peixe（葡萄牙語中為「魚」），其位於海濱的主場預計會有大量球迷湧入，悼念這位在與癌症長期對抗後在去年12月29日去世的「足球之王」。比利享壽82歲。

體育場的大門將在當地時間今天上午10時（美東時間上午8時）開啟，這位唯一贏過3屆世界盃冠軍球員比利的靈柩將停放在球場中央。

這座黑白相間的體育場以其所在社區命名為維拿貝明洛球場（Vila Belmiro），可容納1萬6000人。

在看台上，1日可以看到3面巨幅旗幟，其中1面是比利穿著他著名的10號球衣。另外1面寫著「球王萬歲」；第3面只寫著「比利82歲」。

巴西官員說，3日上午10時之前都可以進入體育場追悼一代球王。

比利的靈柩開放瞻仰24小時後，靈柩車隊將穿過桑托斯各大街道，桑托斯這個港口城市距離聖保羅州首府聖保羅（Sao Paulo）約75公里。

靈柩車隊最終將會抵達桑托斯一座墓地，比利將安葬在一座特殊的陵墓中。

從今天開始，比利的靈柩將停放在他效力最久的桑托斯隊主場中央，供民眾瞻仰24小時後...
從今天開始，比利的靈柩將停放在他效力最久的桑托斯隊主場中央，供民眾瞻仰24小時後下葬，一代球王長眠於故鄉桑托斯。圖為大量球迷在球場外排隊。美聯社

比利 足球 巴西

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