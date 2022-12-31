網球／澳網熱身賽暴冷輸球 納達爾：不是災難

諾里生涯第5度交手納達爾終於獲勝，甚至以「生涯最棒勝利」來形容這場逆轉勝。（Getty Images）

「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）新球季將挑戰澳網 連霸，但在雪梨登場的聯合盃卻意外暴冷，首度出賽就遭世界排名14的英國 「一哥」諾里（Cameron Norrie）下馬威，在2小時44分鐘馬拉松大戰以6：3、3：6、4：6吞敗。

新賽季起步不順，世界排名第2的納達爾賽後顯得樂觀，他形容輸球「不是什麼大災難」，「我認為有很多部分要進步，不過澳網前我還有兩周的時間。」

2023年澳網將於16日進行到29日，去年包辦澳網和法網的納達爾將挑戰生涯第23座大滿貫。

聯合盃的對決是納達爾和諾里生涯第5度交手，前4度全吞敗仗的諾里寫下突破，臉上興奮藏不住，他說：「有點瘋狂，之前我連一盤都沒贏過，所以我首先是想贏一盤，保持高度耐心。」他甚至以「生涯最棒勝利」來形容這場逆轉勝，稱這場雪梨12月31日舉行的比賽是送離2022年的很棒方式。

諾里2022年共打下2冠，另外亮點就是打進家鄉大滿貫溫布頓4強，改寫個人大滿貫最佳紀錄，新賽季一開始就擊敗從沒贏過的納達爾，讓他信心大增。