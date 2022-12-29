球王比利逝世 享壽82歲 傳奇一生畫下終點
全球足球界指標性人物、球王比利（Pelé）今日在巴西聖保羅逝世，享壽82歲。
他的經紀人佛拉加（Joe Fraga）證實了比利的死訊。
比利的女兒凱莉‧納西門托（Kely Nascimento）在Instagram上傳一張照片，親友將手放在比利的手上，寫著「我們的一切都是因為你，我們無限愛你，安息吧」。
比利於10月因結腸癌接受治療，11月29日前往醫院重新評估化療，被診斷患有呼吸道感染後一直住院。
比利曾在巴西隊贏過三次世界盃冠軍，成為一代球王，並有「黑珍珠」的稱號，生涯中共踢了1363場正式比賽，有1281個進球，這是有官方記載的歷史最高紀錄。退休後繼續足球推廣工作，後來擔任首任巴西體育部長。
影片來源：YouTube ESPN FC
On this day,23-10-1940,the greatest footballer of all time Edson Arantes do Nascimento(Pelé) was born in Tres Corachoes,Brazil🇧🇷.— Andydotcom (@Andydotcom_gh) October 23, 2022
🏟812 Games
🇧🇷92 Caps
⚽️757 Goals
🏆27 Club Trophies
🏆1958 World Cup
🏆1962 World Cup
🏆1970 World Cup
He is the only player to win 3 World Cup. pic.twitter.com/SPd4gWPr6j
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