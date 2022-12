球王比利逝世 享壽82歲 傳奇一生畫下終點

全球足球 界指標性人物、球王比利(Pelé)今日在巴西 聖保羅逝世,享壽82歲。

他的經紀人佛拉加(Joe Fraga)證實了比利的死訊。

比利的女兒凱莉‧納西門托(Kely Nascimento)在Instagram上傳一張照片,親友將手放在比利的手上,寫著「我們的一切都是因為你,我們無限愛你,安息吧」。

比利於10月因結腸癌接受治療,11月29日前往醫院重新評估化療,被診斷患有呼吸道感染後一直住院。

比利曾在巴西隊贏過三次世界盃冠軍,成為一代球王,並有「黑珍珠」的稱號,生涯中共踢了1363場正式比賽,有1281個進球,這是有官方記載的歷史最高紀錄。退休 後繼續足球推廣工作,後來擔任首任巴西體育部長。

影片來源:YouTube ESPN FC

