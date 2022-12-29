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球王比利逝世 享壽82歲 傳奇一生畫下終點

回顧2022年 中國官媒與入口網站評選新聞差很大

球王比利逝世 享壽82歲 傳奇一生畫下終點

世界新聞網／即時報導
球王比利在巴西聖保羅逝世，享壽82歲。(美聯社)
球王比利在巴西聖保羅逝世，享壽82歲。(美聯社)

全球足球界指標性人物、球王比利（Pelé）今日在巴西聖保羅逝世，享壽82歲。

他的經紀人佛拉加（Joe Fraga）證實了比利的死訊。

比利的女兒凱莉‧納西門托（Kely Nascimento）在Instagram上傳一張照片，親友將手放在比利的手上，寫著「我們的一切都是因為你，我們無限愛你，安息吧」。

比利的女兒凱莉‧納西門托（Kely Nascimento）在Instagram上...
比利的女兒凱莉‧納西門托（Kely Nascimento）在Instagram上傳一張照片，親友將手放在比利的手上，寫著「我們的一切都是因為你，我們無限愛你，安息吧」。（擷自Kely Nascimento Instagram）

比利於10月因結腸癌接受治療，11月29日前往醫院重新評估化療，被診斷患有呼吸道感染後一直住院。

比利曾在巴西隊贏過三次世界盃冠軍，成為一代球王，並有「黑珍珠」的稱號，生涯中共踢了1363場正式比賽，有1281個進球，這是有官方記載的歷史最高紀錄。退休後繼續足球推廣工作，後來擔任首任巴西體育部長。

影片來源：YouTube ESPN FC

巴西 足球 退休

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