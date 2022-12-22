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水男孩成真 2024巴黎奧運花式游泳可有男隊員

中央社洛桑22日綜合外電報導
世界水上運動總會（World Aquatics）今天宣布，2024年巴黎夏季奧林匹克運動會將首次採納男性運動員參加花式游泳（artistic swimming）項目。圖為義大利選手參加在匈牙利舉辦的游泳世錦賽女子花式游泳項目。美聯社
世界水上運動總會（World Aquatics）今天宣布，2024年巴黎夏季奧林匹克運動會將首次採納男性運動員參加花式游泳（artistic swimming）項目。圖為義大利選手參加在匈牙利舉辦的游泳世錦賽女子花式游泳項目。美聯社

世界水上運動總會（World Aquatics）今天宣布，2024年巴黎夏季奧林匹克運動會將首次採納男性運動員參加花式游泳（artistic swimming）項目。

路透報導，世界水上運動總會聲明指出，一旦國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）批准後，根據最新規定，巴黎奧運的花式游泳項目將有10隊參賽，每支隊伍的8名選手中，最多可有2名隊員為男性。

花式游泳自1984年起被納入奧運項目，在2017年更名前叫做「同步游泳」（synchronised swimming），但男性運動員直到2015年才開始在世界游泳錦標賽（World Aquatics Championships）的花式游泳項目出賽，尚未獲准參加奧運。

美國選手梅伊（Bill May）在2015年世界游泳錦標賽成為首位奪下花式游泳混雙項目金牌的男子選手，他表示：「讓男性參加奧運花式游泳項目，一度被認為是無法達成的夢想。」

他還說：「這證明了我們都應該懷抱偉大的夢想。男性運動員有過這個夢想，現在，透過他們的努力不懈，以及許多人的幫助支持，所有運動員都能肩並肩，平等地去追求奧運榮耀。」

2017年與2022年世界游泳錦標賽的花式游泳混雙項目金牌、義大利選手米尼西尼（Giorgio Minisini）指出，這次宣布是一項重大里程碑。

他表示，「我們的運動朝向包容性邁進的進展如此快速，這個來自國際奧會和世界水上運動總會的決定，將使我們成為整體奧運的典範」。

游泳 奧運 運動員

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