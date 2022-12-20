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蟲蟲以約克維奇命名、沙漠成滑雪場 2022體壇5大奇聞趣事

中央社巴黎20日綜合外電報導
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）。Getty Images
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）。Getty Images

過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂全球體育賽程，冬季奧運、世界盃足球賽和橄欖球聯賽等新舊賽事通通擠在2022年，媒體版面全被重大比賽填滿。

不過，今年仍然有不少輕鬆有趣的新聞值得一看，以下是法新社整理的2022年體壇5大奇聞趣事。

蟲蟲有速度與韌性 以約克維奇命名

塞爾維亞科學家以網球名將約克維奇（Novak Djokovic）的名字替一種新發現的昆蟲命名，原因是這種蟲兼具「速度與韌性」，消息一出曾引發不小轟動。

參與命名的生物學家維索維奇（Vesovic）告訴法新社：「這種蟲速度非常快並以其他小型動物為食，它是地底環境的掠食者，正如同網球場上的Novak（約克維奇）。」

世足賽太嗨 烏干達監獄手機防逃獄

烏干達的監獄工作人員在世界盃足球賽期間，被勒令禁用手機，顯然是因為囚犯可能趁著世足賽瀰漫「興奮」情緒時逃獄。

烏干達監獄發言人班恩（Frank Mayanja Baine）表示，監獄官員的手機可能「分散注意力並影響警覺程度」。

保全有眼不識泰山 溫網8冠得主費爸被拒於門外

瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）在鼎盛時期曾是世界上最有名的體育選手之一，9月底剛退役的他，最近欲進入主辦溫布頓錦標賽的全英俱樂部（All England Club）時被有眼不識泰山的保全擋下，因為他沒有出示會員卡。

費德勒向美國電視節目「每日秀」（The Daily Show）表示：「我當下的心情是『呃，我們有會員卡嗎？』因為你只要贏得溫網就會自動成為會員，老實說，我不知道有沒有會員卡，它們可能在家裡某個地方。」

費德勒說：「我最後一次看著她，當下感到恐慌…然後我說：『我已經贏過這個比賽8次了，請相信我，我是會員，我該從哪裡進去？』」最後在一名會員擔保下，他總算從另一扇門進入俱樂部。

酷熱沙烏地阿拉伯 沙漠變成雪地

正當全世界都在想方設法因應全球暖化，沙烏地阿拉伯可能找到解答，那就是「把沙漠變成雪地」。

沿海平均氣溫高達攝氏27度至38度的沙烏地阿拉伯，獲選為2029年亞洲冬季運動會（2029 Asian Winter Games）主辦國，它將斥資5000億美元打造全年開放的冬季運動中心做為競賽場館。

美國熱狗堡大胃王 第15度奪冠

正如法國人愛玩「法式滾球」、英國人熱愛「打彈珠」，美國人則熱衷於「吃熱狗堡」。

綽號「大白鯊」的美國男子切斯納（Joey Chestnut），7月4日美國獨立紀念日在紐約州科尼島（Coney Island）舉辦的年度大胃王比賽中第15度奪冠，他在10分鐘內嗑掉63份含麵包在內的熱狗堡。

大賽主持人席亞（George Shea）說：「切斯納是一股超越物理定律的力量。」

監獄 手機 約克維奇

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