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NBA／威廉森又飆35分重創太陽 鵜鶘笑納7連勝

記者蔡佳霖／即時報導
威廉森再次撕裂太陽禁區。(美聯社)
威廉森再次撕裂太陽禁區。(美聯社)

前一場面對太陽，威廉森（Zion Williamson）才狂轟35分率領鵜鶘拿下勝利，今天兩隊再次交手，威廉森全場奮戰42分鐘，21投14中再度砍下35分8籃板，幫助鵜鶘在歷經延長賽後以129比124擊退人手欠缺的太陽。

鵜鶘收下7連勝，且近14場贏得12勝，持續佔據西區龍頭寶座；至於太陽則是沒有擺脫泥淖，苦吞4連敗，排名落到西區第4。

根據統計，威廉森連兩場比賽都以超過65%的命中率拿到至少35分，這是他生涯第2次有如此表現，而放諸鵜鶘隊史，也只有戴維斯（Anthony Davis）曾經達成過。

鵜鶘前三節繳出驚人的61.7%投籃命中率，取得5分領先；儘管少了得分主力布克（Devin Booker），但太陽仍在保羅帶領下硬是在第四節將比分扳平，逼進延長賽。由於艾頓（Deandre Ayton）在第四節已經犯滿離場，保羅（Chris Paul）又在延長賽吞下第6次犯規，鵜鶘趁勢連拿6分，進而鎖定勝利。

「我們正努力達到對方的水平，」南斯（Larry Nance Jr.）談到連兩戰擊敗太陽，「他們曾打進到總冠軍賽，所以我們很努力要去追趕他們。和他們交手是衡量我們自己球隊的最好標準。」

麥凱倫（C.J. McCollum）此戰也拿到29分7助攻4籃板2抄截，丹尼爾斯（Dyson Daniels）11分8助攻；替補的馬歇爾（Naji Marshall）獲得16分5籃板5助攻，南斯15分7籃板4助攻4抄截2阻攻。

太陽方面，艾頓得到28分12籃板5助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）27分5籃板3助攻2抄截，保羅6分11助攻，佩恩（Cameron Payne）17分。

「賽季還很漫長，我們知道我們必須要變得更好，並且修正一些問題。現在還不到絕望的時候。」保羅賽後談到太陽近期的頹勢。

威廉 總冠軍賽

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