「俠客」歐尼爾向魔獸道歉 原來是因為被媽媽罵

前NBA球星「俠客」歐尼爾。(美聯社)

「魔獸」霍華德加盟台灣球隊首秀得38分，卻被前NBA 球星「俠客」歐尼爾嘲諷是在「假日健身 房等級聯賽」打球。事隔多日「俠客」終於道歉，據說背後原因是母親大人的一句話。

據Essentially Sports報導，歐尼爾（Shaquille O'Neal）和霍華德（Dwight Howard）堪稱NBA史上最偉大中鋒，2人都以選秀狀元之姿加入奧蘭多魔術，也都曾改披洛杉磯 湖人戰袍，都曾稱霸禁區。儘管有種種相似之處，兩人卻彼此不對盤，近來歐尼爾更對加盟台灣T1職籃聯盟的霍華德嗤之以鼻，暗諷T1比賽強度不足，「比賽時候面對5呎8吋（約173公分）球員，他本來就應該拿到30分」。

歐尼爾終於為自己的言論向霍華德道歉，這星期他又上The Big Podcast播客節目時，謙虛地承認自己錯了。

他先對主持人道歉說，沒在感恩節當天邀請他們，接著又表示，他因為對霍華德說了那些話被母親責罵。

歐尼爾說：「我因為招惹霍華德，昨天被我媽媽罵，所以說，霍華德先生，我欠你一個道歉，此後我不會再讓你的心靈受傷。」

歐尼爾坦然道歉讓兩人火藥味頓時減少不少，但細究內容，難以判斷他道歉的根據。

看來歐尼爾是因為傷害霍華德的心靈而道歉，但他並未收回上周的話，而他令人費解的用字遣詞也讓外界霧裡看花。

影片來源：YouTube NBA on TNT