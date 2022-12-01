林書豪抱怨中國健身房設施簡陋 遭CBA開罰

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪 ，日前在社群網站 抱怨賽會期間的飯店健身 房設施太簡陋，今天遭CBA以發表不恰當言論為由，開出1萬人民幣（約1420美元）罰單。

中國為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，CBA仍以台灣俗稱的「泡泡模式」辦理，將所有球隊集合至浙江省諸暨市的暨陽學院體育館、海亮教育園體育館。

本季林書豪不受球團重用，僅出賽4場，場均則繳出3.5分、0.5籃板與0.5助攻，平均失誤則達1.3次，沒法出賽已經讓他很鬱悶，沒想到他抵達下榻的隔離飯店，看到簡陋的健身房後再也忍不住，在個人社群媒體限時動態上發文抱怨。

林書豪在限動中拍攝健身房的各項設施後補上字幕：「回到泡泡內，只有1個臥推椅、1個深蹲架、還有2張隨便擺放的椅子。」

在影片中，林書豪也指出：「你們不會相信這是健身房，這就是在泡泡模式中的生活，我到底在哪裡，這些是什麼垃圾。」

林書豪的限動PO出後，引來不少球迷注意，隨後他也刪除了這支影片，而CBA官方今天則發出公告，指出林書豪在抵達第2階段賽區後，接受賽區屬地疫情防控管理期間，透過個人社交平台對隔離酒店相關設施發表不恰當言論，此行為違反了聯賽有關規定，給聯賽和賽區造成不良影響。