足球／英媒稱梅西將轉戰美國職足 加入貝克漢球隊

阿根廷頭號球星梅西。（美聯社）

英國「星期日泰晤士報」報導，阿根廷頭號球星梅西 （Lionel Messi）即將與美國職業足球 大聯盟邁阿密國際足球俱樂部簽下合約，其中最大關鍵推手，正是英格蘭退役傳奇球星「萬人迷」貝克漢（David Beckham）。

若35歲的梅西真的加盟邁阿密國際足球俱樂部（Inter Miami CF），將是美國職業足球大聯盟（Major League Soccer, MLS）史上收入最高、也是最吸睛的球員。

貝克漢是邁阿密國際足球俱樂部的老闆之一，他本人在2000年轉戰MLS，效力洛杉磯銀河（LA Galaxy），在當時引發一陣騷動。

星期日泰晤士報（Sunday Times）還稱，邁阿密國際足球俱樂部也在招募先前曾與梅西一起在歐洲踢球的球員，加入他前進美國的行列。

目前效力法國甲級聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼（PSG ）的梅西，生涯絕大部分時間都在西班牙甲級足球聯賽（La Liga）巴塞隆納（Barcelona），他是巴薩隊史最佳球員之一，寫下7次榮獲金球獎（Ballon d’Or）的紀錄。

梅西因為巴塞隆納的財務問題，先前遲遲沒有簽約，並因此在2021-22球季轉到PSG。

梅西與PSG的合約本季結束後到期，有關他要轉戰MLS賽場的傳聞不曾斷過。